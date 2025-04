Arena Cross lança temporada 2025 com novidades

A temporada 2025 do Arena Cross Brasil está oficialmente lançada com quatro eventos que serão realizados nas cidades de São Paulo e de Jundiaí. Para este ano, a organização terá uma temporada com novidades que englobam desde o calendário, passando pelo projeto e construção da pista, pilotos internacionais, transmissões ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, além de premiações aos competidores.

Neste ano, a competição, que completa 27 anos de história, vai levar aos torcedores todas as disputas de uma das competições que reúne nas pistas pilotos de mais de dez nacionalidades todos os anos. Como já é tradição, a temporada contará com disputas nas categorias 50 e 65 cilindradas com os pequenos competidores, além das motos maiores nas categorias MX2 e PRO, com motores de 250 e 450 cilindradas, respectivamente. "São quase 30 anos de uma história no esporte. Uma enorme responsabilidade em garantir o espetáculo nas pistas e para o público presente", comentou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

Calendário

O Arena Cross Brasil terá a abertura da sua temporada dentro do Autódromo de Interlagos. É lá que acontecem as duas primeiras disputas do ano, nos dias 30 e 31 de maio. O final de semana de competição vai ser uma das atrações do Festival Interlagos, evento de moto com destaque no Brasil e no mundo, reunindo milhares de fãs durante os dias de atividades.

No dia 12 de julho, a terceira etapa do Arena Cross voltará para a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. As etapas realizadas na cidade geralmente contam com casa cheia e ingressos esgotados com bastante antecedência. Por fim, encerrando o calendário da temporada 2025, o Parque Villa-Lobos será novamente a casa da "Grande Final" no dia 23 de agosto. Um dos cartões postais da capital paulista sendo cenário para os campeões do ano.

Construção da pista

Como já aconteceu em outros anos, todo o layout da pista que será montada no evento é de responsabilidade dos construtores britânicos, Justin Barclay e Alfie Smith. Os dois britânicos responsáveis pela pista do Arena Cross já possuem larga experiência com eventos. Além de já terem participado de três finais do Arena em São Paulo, os dois ainda são os idealizadores das pistas do Campeonato Mundial de Supercross. Justin Barclay também já possui experiência em eventos como o GP Brasil de Motocross e o Circuito Mundial de Motocross.

Pilotos em destaque

Um dos pontos de destaque do Arena Cross Brasil sempre foi a participação dos principais pilotos do Brasil e de nomes do cenário mundial, que marcaram presença na competição e, para este ano, não poderia ser diferente. A organização recebeu, de algumas das equipes, confirmações de competidores que estarão no grid de largada do evento.

Destaque para pilotos como o escocês Dean Wilson, que estreou na competição em 2024 representando a Honda Racing Brasil e chega como um dos favoritos ao título. Quem também tem novidades para a temporada é a KTM, que vai mandar para a pista o francês Greg Aranda, piloto com experiência no Mundial de Motocross (MXGP) e múltiplos títulos no Supercross francês e alemão. Ele chega para disputar a categoria PRO.

Brasileiro de destaque no cenário do motocross norte-americano, Enzo Lopes é mais um dos nomes confirmados no Arena Cross. Acostumado com as disputas não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, vai ser a primeira vez que ele irá disputar uma temporada completa do Arena Cross Brasil.

Transmissão das disputas

O fã do Arena Cross não vai perder nenhum detalhe das quatro etapas da temporada. Isso porque a organização do evento garantiu o retorno do canal de transmissões esportivas, SporTV, que vai levar as principais disputas a todos os estados do país, além de poder ser acessada via streaming, no Globoplay. O canal do grupo Globo alcançou mais de 97 milhões de pessoas no ano passado e contabilizou um crescimento de 11% e 30% no comparativo com 2023. Os números se referem à média dos números de audiência do SporTV.

Na internet, as duas alternativas serão o Arena Live Brasil, canal oficial do evento e que já conta com mais de 36 mil assinantes, e também pelo SportbayTV, canal especializado na transmissão de diversos esportes off-road com mais de 60 mil assinantes. O acesso a esses dois portais, somado aos pilotos estrangeiros confirmados na prova, traz espectadores de todo o planeta para bem perto da pista.

Prêmios especiais

Uma das novidades para a temporada de 2025 são as duas premiações da Monster Energy. A primeira delas será o Monster Holeshot, que vai contemplar o piloto da categoria PRO que fizer a primeira curva da prova, logo depois da largada, na respectiva categoria. A segunda premiação será o Destaque Monster, que vai contemplar o melhor piloto da noite, independente da categoria.

O Arena Cross

A competição segue em 2025 com quatro categorias, sendo duas profissionais e duas infantis: PRÓ (pilotos acima de 16 anos e motos até 450cc), AX2 (de 14 a 23 anos e motos até 250cc), 65cc (de 7 a 12 anos) e 50cc (de 5 a 9 anos). A estrutura conta com arquibancadas, cenografia, área de exposição de produtos e estandes de patrocinadores, praça de alimentação, além de luzes e efeitos especiais que são característicos do evento. As transmissões ao vivo também continuam na TV, no Facebook do Arena Cross e pelo canal do YouTube Arena Live Brasil, Sportbay TV e no canal Sportv.

O Arena Cross 2025 tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e os vencedores da temporada serão reconhecidos como campeões brasileiros. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Calendário Arena Cross 2025

1ª etapa – 30 de maio – Festival Interlagos – São Paulo (SP)

2ª etapa – 31 de maio – Festival Interlagos – São Paulo (SP)

3ª etapa – 12 de julho – Jundiaí (SP)

3ª etapa – 23 de agosto – Parque Villa-Lobos - São Paulo (SP)

Website: http://www.instagram.com/arenacrossbrasil