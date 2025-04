Case da ABB concorre a prêmio de inovação

Projeto de eficiência energética da ABB e da Vitalux-Ecoativa para a Companhia Águas de Joinville (CAJ) está na final do Desafio Suíço-Brasileiro de Sustentabilidade e Inovação, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil e do Swiss Business Hub Brazil para destacar ações de sustentabilidade na infraestrutura.

O case disputa a premiação com dois projetos de energia solar e de hidrogênio verde, em um pitch de startups realizado nesta terça (29 de abril), no estande do hub de inovação Swisstech (E423, Pavilhão 4), no evento Web Summit, que ocorre no RioCentro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, até o próximo dia 30.

De acordo com o escopo do projeto, a Vitalux-Ecoativa modernizou, com equipamentos novos da ABB, 17 conjuntos motobombas de uma estação de captação de água bruta da CAJ, responsável por abastecer metade dos 600 mil habitantes de Joinville, com o objetivo de reduzir o consumo de energia do bombeamento.

Motores antigos foram substituídos por modelos da ABB enquadrados nas categorias de eficiência energética europeia IE4 e IE5, mais rigorosas do que o atual padrão mínimo brasileiro de eficiência, conhecido como IR3. Os motores foram conectados a inversores de frequência da ABB, que ajustam o torque e a potência para fazer o bombeamento só com a energia necessária à tarefa. Os equipamentos foram integrados a sistemas digitais da ABB, que monitoram o consumo de energia e automatizam tarefas para evitar desperdícios.

A modernização envolveu a instalação de 15 inversores de frequência da ABB, dos modelos ACQ580 e ACS880, que fazem a gestão em tempo real dos harmônicos da rede elétrica, economizando, assim, energia. Além deles, foram instalados dois motores assíncronos SynRM da ABB, atualmente entre os de menor consumo de energia no mundo. Além deles, foram instalados outros oito motores de indução IE4, de alta eficiência.

A principal característica do projeto, no entanto, é o fato de estar atrelado a um contrato de economia de energia efetivada. “O contrato prevê remuneração por resultado. Vitalux e CAJ investiram em motores e acionamentos de alta eficiência, para que a população de Joinville tivesse água tratada de qualidade, ao menor custo possível e de forma sustentável”, defende Marcelo Palavani, diretor da Área de Motion da ABB para o Brasil.

Segundo o executivo, a economia de energia esperada é de 8.000 MWh por ano, o que deve resultar numa redução anual de despesa com eletricidade de R$ 4,7 milhões. Além disso, espera-se uma queda nas emissões de carbono de até 800 toneladas anuais.

Essas projeções serão acompanhadas pela ABB e Vitalux-Ecoativa nos próximos meses, enquanto as empresas fazem o ajuste fino do sistema. No processo, elas devem identificar novas oportunidades de redução de consumo, que serão propostas futuramente à CAJ.

