AMGTA se reúne na Cúpula de Membros para defender a manufatura aditiva sustentável

A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo comercial mundial focado na promoção da manufatura sustentável e eficiente em termos de recursos por meio da impressão 3D e tecnologias relacionadasàmanufatura aditiva (MA), realizou sua Cúpula Anual de Membros de 2025 em 7 de abrilno The Shinola Hotel, em Detroit (EUA). Mais de 80 delegados do mundo inteiro participaram e contribuíram para o intercâmbio de práticas e tecnologias.

As pessoas presentes ouviram o palestrante Rich Voorberg, presidente da Siemens Energy North America, falar sobre como os recursos de manufatura aditiva estão transformando os inventários de peças de reposição, a renovação e a manutenção, além de criar valor final por meio de cadeias de suprimentos otimizadas.

A diretora executiva da AMGTA, Sherri Monroe, debateu com o Dr. Dean Bartles, presidente e CEO do Manufacturing Technology Deployment Group, em um painel sobre o estado da manufatura avançada e aditiva nos EUA e no mundo todo.

Outros tópicos de discussão em painéis e pequenos grupos foram a inteligência artificial (IA) para uma fabricação mais sustentável e eficiente, os desafios tecnológicos e organizacionais para a integração da tecnologia e oportunidades para que esses recursos abordem a incerteza e a volatilidade do mercado mundial.

A AMGTA reconheceu as organizações associadas por seu impacto na sustentabilidade em quatro categorias, sendo que alguns membros foram reconhecidos em várias categorias com base nas atividades do ano anterior. Essas categorias incluem:

Sistemas de gerenciamento ambiental: reconhecimento por manter a certificação EMS ISO 14001 em situação regular

Relatórios de sustentabilidade: reconhecimento por publicar relatórios de sustentabilidade/ESG/CSR

Pesquisa sobre sustentabilidade ambiental: reconhecimento por comissionar e publicar pesquisas com foco na sustentabilidade ambiental na manufatura aditiva

Excelência em sustentabilidade na MA: reconhecimento por iniciativas para expandir a compreensão e o alcance do setor de manufatura aditiva na promoção de uma manufatura mais sustentável em âmbito mundial

Ao todo, foram dados 25 prêmios a 13 organizações-membro, entre elas: Aachen Center for Additive Manufacturing, Arkema, Continuum Powders, Aidro/Desktop Metal, EOS, Henkel, Höganäs, Hubbel, Materialise, RusselSmith, Sintavia, Stratasys e Stryker. O Reconhecimento de impacto na sustentabilidade da AMGTA distingue e incentiva os importantes esforços feitos por suas organizações-membro na promoção de tecnologias e práticas de MA para uma fabricação melhor, mais sustentável e economicamente vantajosa no mundo inteiro.

Os troféus deste ano foram impressos em 3D a partir de resíduos de pó de polímero PA12 usando a tecnologia SAF ReLife da Stratasys. Essa abordagem inovadora não apenas reduz o desperdício, mas também aborda as principais preocupações econômicas e de sustentabilidade dos fabricantes. Com a SAF ReLife, as empresas podem participar de processos de fabricação mais ecológicos que se alinham aos princípios do Mindful Manufacturing™, promovendo uma economia circular e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos operacionais.

O projeto SAF ReLife apresenta uma solução inovadora para um dos desafios mais significativos da impressão 3D e da manufatura aditiva: o gerenciamento de resíduos. Aproveitando a tecnologia SAF de propriedade da Stratasys, o ReLife permite a reutilização de resíduos de pó PA12 gerados por outras tecnologias de fusão de leito de pó, incluindo SLS e MJF. Por meio de um controle térmico avançado, esse processo transforma o que antes era um material inutilizável em peças funcionais de alta qualidade – tudo isso sem nenhum custo adicional de material.

Sobre a AMGTA

A AMGTA foi fundada em 2019 para entender melhor e promover os benefícios ambientais da impressão 3D e das estratégias de manufatura aditiva em toda a economia mundial. Os membros da AMGTA no mundo inteiro representam todo o espectro da manufatura – desde o design e as matérias-primas até os produtos finais e os usuários –, com foco na inovação de produtos melhores, mais sustentáveis e financeiramente vantajosos por meio das melhores práticas de manufatura aditiva. Para mais informações, acesse www.amgta.org.

