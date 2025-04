NetApp define novo padrão de segurança cibernética na camada de armazenamento

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje novos recursos de segurança de dados que ajudam os clientes a fortalecer sua ciber-resiliência. As equipes de segurança agora podem aproveitar a NetApp, o armazenamento mais seguro do planeta, para adotar uma abordagem proativaàsegurança de dados na camada de armazenamento e fortalecer sua postura geral de segurança.

Os avanços na tecnologia impulsionam um ciclo de inovação para ameaças cibernéticas e contramedidas de cibersegurança. A crescente acessibilidade da IA permitiu que agentes mal-intencionados automatizassem ataques cibernéticos, exigindo que as empresas usassem o aprendizado de máquina para automatizar a detecção de ameaças. E,àmedida que a computação quântica se aproxima da viabilidade, as empresas precisam proteger urgentemente seus dados contra hackers mal-intencionados que podem tentar roubar e armazenar informações confidenciais hoje, mantendo-as na promessa de uma descriptografia de fácil acesso com tecnologia quântica em um futuro próximo.

A NetApp é pioneira em infraestrutura de dados inteligente, abrangente e segura desde a concepção, oferecendo aos clientes a confiança em sua capacidade de proteger e acessar dados sem interrupções, com o respaldo de uma garantia de 99,9999% de disponibilidade. Com base nesse histórico, a NetApp está anunciando novos recursos de ciber-resiliência que aumentam e elevam as estratégias de segurança em profundidade para os clientes.

“As equipes de segurança precisam considerar o armazenamento em suas estratégias de segurança, pois ele é a última linha de defesa para seus dados, e o armazenamento adequado pode desempenhar um papel ativo na proteção da empresa”, disse Gagan Gulati, vice-presidente sênior e gerente-geral de Serviços de Dados da NetApp. “Backup e recuperação são partes importantes da segurança na camada de armazenamento, mas os recursos de segurança abrangentes da NetApp ampliam o papel do armazenamento primário, com detecção e resposta automatizadas contra ransomware integradas, permitindo que os clientes adotem uma abordagem proativa para manter seus dados seguros. Com recursos de segurança integrados que protegem os dados dos nossos clientes em qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, a NetApp tornou o armazenamento tão essencial para uma estratégia de cibersegurança sólida quanto as ferramentas de segurança de perímetro e de endpoint”.

Para ajudar os clientes a melhorar sua ciber-resiliência na camada de armazenamento, a NetApp está lançando novas funcionalidades de segurança de dados, incluindo:

Criptografia pós-quântica : a NetApp incorporou criptografia pós-quântica em seu portfólio de armazenamento para cargas de trabalho de arquivo e bloco. O armazenamento com design seguro da NetApp mantém os dados dos clientes protegidos contra ameaças quânticas, promovendo confiança entre clientes, parceiros e reguladores. Utilizando algoritmos de criptografia padronizados pelo NIST – um órgão de padrões globalmente reconhecido – as empresas podem contar com uma defesa testada e pronta para o futuro com armazenamento compatível com a era quântica.

Atualização de proteção contra ransomware do NetApp BlueXP : as atualizações na proteção contra ransomware do BlueXP fortalecem a capacidade do serviço de oferecer uma defesa abrangente e orquestrada contra ransomware para cargas de trabalho NetApp ONTAP®. As novas funcionalidades incluem controles de acesso baseados em papéis específicos para ransomware, permitindo que as equipes de segurança tenham permissões granulares adaptadas para combater efetivamente ameaças de ransomware, além de suporte para proteção contra ransomware para cargas de trabalho nativas em nuvem. Esses avanços oferecem às empresas maior controle e proteção contra ransomware, salvaguardando dados críticos e mantendo a resiliência operacional em um cenário de ameaças cada vez mais complexo.

Suporte a cargas de trabalho de backup e recuperação do NetApp BlueXP : o backup e a recuperação do NetApp BlueXP fornecem um serviço integrado de proteção de dados simples, seguro e econômico para dados ONTAP. Com essas novas atualizações, os clientes se beneficiarão de uma interface de usuário redesenhada que facilita a integração e definição de uma estratégia de proteção de dados 3-2-1 para suas cargas de trabalho, incluindo Microsoft SQL Server, VMware e aplicativos Kubernetes.

Serviços profissionais de segurança da NetApp: a NetApp está oferecendo serviços expandidos de avaliação e reforço de segurança profissional para ajudar os clientes a avaliar e fortalecer ainda mais sua postura de segurança, habilitando os recursos de segurança integrados na NetApp que ajudam a manter seus dados seguros.

“Criar resiliência contra ciberataques na infraestrutura de armazenamento de dados nunca foi tão importante. Cerca de 80% dos entrevistados em nossa pesquisa Cybersecurity Decision Maker IQ relataram ter passado por um incidente de segurança significativo nos últimos 12 meses, e 40% apontaram a perda e o comprometimento de dados como uma das consequências mais graves do pior incidente de segurança enfrentado por suas organizações”, disse Krista Case, diretora de Pesquisa do The Futurum Group. “A NetApp está incorporando recursos críticos de ciber-resiliência em sua infraestrutura e serviços de armazenamento de dados, incluindo controles de acesso granulares baseados em função para ajudar a impedir a enxurrada de tentativas de acesso malicioso, além de recursos de criptografia de dados compatíveis com a era quântica”.

Essas atualizações se baseiam nos recursos abrangentes de segurança da NetApp, que incluem segurança integrada, proteção contra ransomware, backup, recuperação de desastres, classificação de dados – todos fornecidos por meio da proteção contra ransomware BlueXP. Esse plano de controle baseado em SaaS também inclui recursos como a integração com o SIEM para possibilitar ainda mais as conexões entre o armazenamento e as posturas gerais de segurança. Recursos de segurança integrados, como o NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI), protegem os clientes contra perda de dados e tempo de inatividade, detectando proativamente o ransomware na camada de armazenamento em toda a nuvem híbrida, incluindo ARP para nuvem nativa. Ainda este ano, a NetApp expandirá a proteção de resiliência cibernética do ARP/AI para incluir cargas de trabalho de armazenamento em bloco.

Para saber mais sobre as atualizações dos recursos de ciber-resiliência da NetApp, visite o estande n.º 259 da NetApp na RSA Conference 2025, de 28 de abril a 1º de maio, no Moscone Center, em São Francisco.

