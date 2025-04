Pesquisa da Cubic³ revela que fabricantes de equipamentos originais (OEMs) consideram a conectividade fundamental para a segurança, já que metade dos consumidores teme que seus veículos possam ser hackeados

Uma pesquisa da Cubic³, líder global em soluções para veículos definidos por software (SDV), enfatiza as oportunidades e os desafios enfrentados pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) ao persuadir os motoristas a comprar e assinar serviços digitais veiculares, como manutenção preditiva, recursos de segurança e direção autônoma.

O Boston Consulting Group prevê que o mercado de veículos definidos por software (SDV) criará um potencial de valor superior a US$ 650 bilhões até 2030. A pesquisa, com 8 mil consumidores (divididos igualmente entre EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão) e 60 executivos globais de fabricantes de equipamentos originais (OEMs), conclui que o desafio para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) é de que forma persuadir e provar aos motoristas os benefícios de pagar por serviços digitais, que constituem parte integrante dos SDVs, e, assim, transformar essa previsão em realidade.

Percepções sobre o pagamento por serviços digitais

A pesquisa mostra que a disposição atual do consumidor em pagar por assinaturas digitais em seus veículos provavelmente aumentará. Um em cada quatro (25%) consumidores já pagou por serviços digitais para seus veículos, quase o dobro (44%) para aqueles na faixa etária de 18 a 24 anos. Apenas um em cada cinco consumidores globalmente afirmou que não estaria disposto a pagar nada em assinaturas mensais.

As montadoras estimam que os motoristas estão dispostos a pagar US$ 11 por mês por serviços digitais, enquanto os motoristas afirmam que o valor é de US$ 7,70 – uma diferença de 30%. No entanto, em países onde o uso de automóveis é maior, a disposição de efetuar pagamentos aumenta. Por exemplo, os entrevistados americanos relatam estar dispostos a pagar o valor máximo, US$ 8,52 por mês.

A pesquisa agrupou os serviços digitais em três categorias para revelar a disposição do consumidor a pagar por cada grupo. Quase metade (51%) dos consumidores está disposta a pagar por "serviços baseados em veículos", como direção autônoma. Globalmente, 40% dos consumidores estão dispostos a pagar por "serviços conectados", como streaming de vídeo e música, e 39% estão dispostos a pagar por "serviços de dados", como manutenção preditiva.

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) precisam monetizar os serviços digitais e transformá-los em fontes de receita recorrentes. As montadoras acreditam que a manutenção preditiva, os recursos de segurança aprimorados e a direção autônoma são os que mais contribuem para a receita recorrente.

“Até recentemente, a maioria dos consumidores considerava a aquisição de um automóvel como algo que se compra apenas uma vez. Embora o conceito de pagar por serviços digitais no veículo seja relativamente novo, já estamos observando uma adoção significativa por parte dos consumidores”, afirma David Kelly, diretor corporativo da Cubic³ . “Levará algum tempo para que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) convençam o público do valor dos serviços digitais, mas é encorajador ver motoristas mais jovens – os chamados nativos digitais – dispostos a pagar por esses serviços.”

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) (principalmente) compartilham as preocupações dos motoristas com a segurança cibernética e a privacidade de dados

Os consumidores estão preocupados com as práticas do setor em relação aos dados, com metade (global: 48%) relatando que teme que seu veículo possa ser hackeado. Felizmente, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) têm grande consideração pela segurança cibernética automotiva. 86% relatam que a segurança cibernética de seus serviços digitais é importante e a mesma quantidade afirma que a conectividade é fundamental para a proteção dos veículos durante todo o seu ciclo de vida.

As montadoras estão monitorando de perto potenciais alvos de hackers, como interfaces e APIs, simuladores digitais, sistemas de infoentretenimento e telemática.

49% dos consumidores do Reino Unido não acreditam que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) devam poder vender dados do motorista a terceiros como fonte adicional de receita, em comparação com 44% globalmente. Isso se compara a 26% que consideram isso aceitável e 20% (global: 24%) que são ambivalentes a respeito. No entanto, menos de uma em cada cinco (18%) fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão atualmente vendendo dados sobre veículos. Os consumidores japoneses são os menos propensos a desaprovar a venda de dados sobre veículos, com 26% afirmando isso. Os americanos são os mais propensos a desaprovar, com 50% afirmando que isso não deveria ser permitido.

Recursos de segurança e tecnologia delimitação de velocidade

Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) precisam lidar com as nuances do sentimento do consumidor em questões de regulamentação de segurança, entretanto, os consumidores, de modo geral, apoiam recursos de segurança que garantem a longevidade e a acessibilidade do veículo. 49% dos entrevistados procurariam serviços de reparo em até uma semana após notarem uma luz de advertência. A resposta média foi de 1,5 semana, com 19% afirmando que procurariam o serviço em 2 a 4 semanas. De fato, 67% relatam que levam seus veículos para os reparos necessários imediatamente após um aviso de recall.

Em última análise, isso destaca a oportunidade do setor para atualizações over-the-air ("OTA"), para revolucionar a satisfação, a segurança e a conveniência do consumidor, permitindo que as montadoras atendam a necessidades específicas de desempenho sem exigir inspeções físicas do veículo.

Um terço (33%) dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) indicou que planeja implementar tecnologias de limitação de velocidade e antidistração nos próximos 3 anos, inclusive em países como os Estados Unidos, onde a legislação ainda não as exige. Embora metade (55%) dos motoristas americanos seja a favor da introdução de recursos de segurança como esses como padrão em veículos novos, uma minoria significativa é contra. De fato, se a tecnologia de limitação de velocidade fosse introduzida, 38% dos americanos e alemães afirmam que comprariam um veículo diferente. Isso mostra que o tema é controverso e os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) podem enfrentar reações negativas do público caso o implementem.

Um olhar para o futuro

O relatório apresenta um futuro cheio de nuances, porém otimista, para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que navegam em um cenário automotivo em rápida mudança. A disposição de pagar por serviços digitais está aumentando, principalmente devidoànova geração de motoristas nativos digitais e acostumadosàconectividade.

Para informações adicionais, você pode acessar o Relatório de Atitudes do Consumidor e dos fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs) em relação aos Veículos Definidos por Softwareaqui.

Sobre a Pesquisa

Foram realizadas simultaneamente duas pesquisas para entender e comparar as atitudes de executivos e consumidores do setor automotivo em relação aos SDVs.

Metodologia de OEM: realizada entre outubro e dezembro de 2024 pela Sapio Research, que avaliou 60 executivos do setor automotivo.

Metodologia de consumidor: realizada entre setembro e outubro de 2024 pela Sapio Research, que entrevistou 8.000 adultos com 18 anos ou mais no Reino Unido, Alemanha, EUA e Japão.

