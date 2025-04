Kroma Energia conquista 27º lugar de maior comercializadora varejista do Brasil

A Kroma Energia tornou-se uma das maiores comercializadoras varejistas de energia do Brasil, de acordo com informações do Painel de Agentes Varejistas , desenvolvido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Com 290 unidades consumidoras, a empresa pernambucana que atua nas áreas de comercialização, gestão e geração de energia, conquistou a 27ª posição entre as maiores comercializadoras do país.A empresa destacou-se, ainda, no submercado Nordeste, alcançando a 4ª colocação entre as 79 comercializadoras que atuam na Região e o 10º lugar entre as 50 empresas varejistas que comercializam energia no Estado do Ceará. Os dados são referentes a fevereiro de 2025."Estes dados demonstram que o posicionamento estratégico da Kroma Energia tem trazido à empresa um crescimento consistente no mercado. Nosso objetivo é continuarmos focados em expandir nossa atuação e oferecer soluções energéticas eficientes para nossos clientes", afirma Rodrigo Mello, CEO da Kroma.A comercializadora pernambucana atua em todo Brasil, com foco nas regiões Norte e Nordeste. Com 17 anos de atuação no setor energético, a Kroma possui mais de 600 unidades consumidoras sob sua gestão. Só em 2024, os clientes gerenciados pela empresa economizaram mais de R$ 75 milhões e deixaram de emitir, conjuntamente, 22.378,94 tCO2 (toneladas de CO2), o equivalente ao plantio de 156.645 mil árvores.