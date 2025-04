Microba apresenta resultados marcantes sobre IBD e assina contrato com importante parceiro gastro

A Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (“Microba”), uma empresa de microbioma de precisão, anuncia hoje dois desenvolvimentos significativos: o lançamento de novos resultados de utilidade clínica para seu teste de patógenos gastrointestinais MetaPanel™ e a assinatura de uma parceria clínica estratégica com a Colonoscopy Clinic e sua parceira integral, a Integrated Gut Health, um dos principais serviços de gastroenterologia da Austrália.

Transformando o tratamento da DII: MetaPanel™ demonstra alta utilidade clínica

Dois estudos clínicos independentes, liderados pelos renomados gastroenterologistas australianos professor associado Jake Begun e professor associado Graham Radford-Smith, demonstraram a utilidade clínica convincente do MetaPanel™ da Microba no tratamento de pacientes com Doença Inflamatória Intestinal (DII), incluindo a doença de Crohn e a colite ulcerativa.

Os estudos constataram que:

40% dos pacientes com DII que tiveram um surto da doença foram positivos para um patógeno gastrointestinal (GI), e

Mais de 60% desses patógenos não seriam detectados com os métodos atuais de testes de rotina

Esses resultados oferecem novas perspectivas fundamentais para a gestão clínica de pacientes com DII, apoiando a incorporação do teste MetaPanel nos protocolos de tratamento padrão. Além disso, devem ser publicados em periódicos revisados por pares. A identificação de um patógeno gastrointestinal tratável durante episódios de exacerbação pode abrir um caminho mais eficaz para a remissão, permitindo que os médicos evitem o aumento desnecessário da terapia, reduzam o risco de falha no tratamento e minimizem a necessidade de intervenções cirúrgicas.

O professor associado Graham Radford-Smith, um dos principais especialistas da Austrália em Doença Inflamatória Intestinal, comentou:

“Estes resultados são convincentes, tanto como um caso de uso clínico do MetaPanel quanto para o futuro da medicina de precisão em gastroenterologia. Para clínicos como eu, que lidam com casos complexos de DII, a capacidade de detectar patógenos que passam despercebidos nos testes de rotina pode transformar a forma como tratamos os pacientes – com o potencial de evitar os efeitos colaterais da escalada terapêutica desnecessária, aumentar a resposta às terapias para DII e, em última instância, melhorar os desfechos dos pacientes”.

Parceria com a Colonoscopy Clinic e a Integrated Gut Health para gerar impacto no mundo real

A Microba também estabeleceu uma parceria clínica com a Colonoscopy Clinic, um serviço privado líder de gastroenterologia na Austrália, que atende mais de 10.000 pacientes anualmente. Segundo o acordo, a Microba e a Colonoscopy Clinic irão colaborar para integrar os testes MetaPanelTM e MetaXploreTM aos protocolos clínicos para os pacientes.

Os principais elementos da parceria incluem:

Uso rotineiro do MetaPanel e MetaXplore para apoiar diagnósticos e a tomada de decisões no tratamento

Pesquisa clínica conjunta e esforços de publicação para quantificar o impacto dos testes diagnósticos da Microba nos resultados dos pacientes

Desenvolvimento de um modelo de cuidados gastroenterológicos de próxima geração centrado nos diagnósticos de precisão da Microba.

A parceria está alinhada com a visão da Microba de permitir testes diagnósticos baseados em microbioma de precisão para transformar o padrão de cuidado dos pacientes com distúrbios gastrointestinais.

O professor associado Dan Worthley, gastroenterologista da Colonoscopy Clinic, comentou:

“Estamos observando um número crescente de pacientes com sintomas gastrointestinais crônicos e complexos, nos quais os exames padrão e a colonoscopia não nos fornecem um panorama completo. Os testes da Microba oferecem uma nova perspectiva sobre patógenos ocultos, o microbioma e a função gastrointestinal, o que tem proporcionado novos resultados para os pacientes. A parceria com a Microba nos permite liderar uma mudança na prática da gastroenterologia em direção a um cuidado mais preciso e orientado por dados – e, em última análise, melhores resultados para nossos pacientes”.

Uma oportunidade comercial atraente

Com mais de 7 milhões de pessoas afetadas globalmente pela DII e um crescente reconhecimento do papel do microbioma na gestão de doenças, o MetaPanel™ oferece uma ferramenta diferenciada e clinicamente validada para identificar fatores acionáveis para o surto. A Microba está posicionada de forma única para impulsionar a adoção dessa abordagem de teste avançado, com grandes centros de excelência em gastroenterologia, como a Colonoscopy Clinic.

Sobre a Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences é uma empresa de microbioma de precisão voltada para melhorar a saúde humana. Com tecnologia líder mundial para medir o microbioma intestinal humano, a Microba está impulsionando a descoberta e o desenvolvimento de novas terapêuticas para as principais doenças crônicas e fornecendo serviços de testes de microbioma intestinal no mundo todo para pesquisadores, médicos e consumidores. Por meio de parcerias com organizações líderes, a Microba está promovendo a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença para o desenvolvimento de novas soluções de saúde.

