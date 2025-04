The House of Suntory Experience celebra terceira edição

A terceira edição do The House of Suntory Experience apresenta, em 2025, as Hibiki e Roku Listening Sessions, experiências sensoriais que integram música, gastronomia, coquetelaria e a filosofia japonesa do omotenashi. Inspirado nos tradicionais listening bars do Japão, o evento propõe um mergulho na conexão entre som e sabor.

Os listening bars, por sua vez, têm origem nos Jazz Kissa, cafés japoneses voltados à audição de jazz que surgiram na década de 1920. Atualmente, esses espaços combinam som de alta fidelidade e drinques autorais, influenciando bares em diversas capitais ao redor do mundo.

Dividida em dois formatos, a edição deste ano apresenta: Hibiki Listening Sessions, com foco no jazz japonês e no whisky Hibiki e a Roku Listening Sessions, centrada na música eletrônica japonesa e no gin Roku.

Os coquetéis exclusivos são assinados por Alex Mesquita, que busca explorar a influência das frequências sonoras na percepção dos sabores. Estudos mostram que sons agudos podem acentuar o doce, frequências médias intensificam o salgado, sons metálicos ampliam a acidez, graves acentuam o amargor e subgraves expandem a percepção do umami.

Cada sabor também é representado por uma cor inspirada na simbologia japonesa: magenta (doce), amarelo claro (salgado), verde-água (azedo), verde escuro (amargo) e roxo (umami). A curadoria musical é de Camilo Rocha, a coquetelaria tem assinatura de Alex Mesquita e a hospitalidade japonesa é conduzida por Yasmin Yonashiro.

Desde 2023, o projeto vem promovendo ações que valorizam a cultura japonesa. Em 2025, amplia sua presença para além de São Paulo, com edições também no Rio de Janeiro e Brasília, mantendo o compromisso de proporcionar experiências multissensoriais com sofisticação e autenticidade.

