Empreenda Marcenaria forma marcenarias por todo Brasil

Com duração de seis meses, o Empreenda Marcenaria se estrutura como um passo a passo para a profissionalização. Os módulos são organizados de forma estratégica para abordar todas as áreas que impactam diretamente o desempenho de uma marcenaria: formação societária (MEI, Ltda), organização tributária e contábil, contratação de equipe, modelos de negócios (pequeno, médio, grande porte e terceirização), uso de máquinas e equipamentos, softwares como Promob e CorteCloud, inovação tecnológica com CNC e ROUTER, padronização de processos produtivos, elaboração de projetos técnicos e executivos, gestão de contratos, cálculo de produção, comparação entre modelos produtivos, gestão financeira, precificação, vendas, marketing, relacionamento com o cliente, liderança de equipe, fluxo de caixa e planejamento estratégico.

O Empreenda é uma jornada de desenvolvimento com aulas dinâmicas, materiais de apoio, atividades práticas e um grupo exclusivo de suporte no qual Letícia e Paula acompanham de perto o progresso dos alunos, tiram dúvidas e estimulam o engajamento. A proposta é que, ao final da formação, cada marcenaria esteja preparada para tomar decisões mais assertivas e tenha implementado melhorias reais em seus processos.

Além das idealizadoras, a formação conta com a presença de professoras e professores convidados, especialistas em cada tema abordado. Esses profissionais foram selecionados especialmente pelo Empreenda Marcenaria para contribuir com conteúdos técnicos, exemplos reais e orientações práticas.

A iniciativa também se deve à força das parcerias. O projeto conta com o investimento do Grupo GMAD – presente em mais de 90 lojas pelo Brasil – que é o principal mantenedor da formação e responsável pela indicação de centenas de alunos por meio de suas revendas. Segundo a diretora de marketing, Fabiane Arcenio, “é um momento desafiador, mas também muito gratificante, pois estamos construindo uma forte rede de apoio e aprendizado no setor moveleiro como um todo”.

Além disso, o Empreenda Marcenaria é patrocinado por algumas marcas conhecidas do setor, que acreditam na educação como ferramenta de transformação. São elas: Guararapes, Duratex, Inmes, Rometal, FGVTN, Proadec, Hafele, Promob, Cortecloud, Makita, Silbra, Pacar, Pontta Tecnologia, Sistema FLEP e Stopalab. Durante a formação, essas marcas também participam com conteúdos, descontos especiais, brindes e ações exclusivas para os alunos mais engajados.

“Nosso objetivo é que cada marcenaria entenda que a boa gestão é o alicerce do crescimento. Com ferramentas certas, visão clara e apoio estratégico, é possível transformar a realidade de qualquer oficina”, afirmam Letícia e Paula. Elas ainda comentam que “o Empreenda Marcenaria busca uma linguagem acessível e inclusiva, que dialogue com todos os tipos e tamanhos de marcenaria existentes no Brasil. O conteúdo é construído com respeito à diversidade de realidades e sem a pretensão de ditar regras ou impor modelos únicos de gestão. Aqui, não se trata de certo ou errado, mas de trazer conhecimento e ferramentas para que cada marcenaria possa encontrar seu caminho de evolução, tornando donos e donas de oficina em verdadeiros empresários e empresárias. Além disso, a formação reúne as principais tecnologias e soluções do mercado, ampliando a visão dos participantes e contribuindo para decisões presentes ou investimentos futuros”.

Website: https://empreendamarcenaria.com.br/