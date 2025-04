Estética cresce e abre oportunidades para mulheres

O setor de estética no Brasil tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, consolidando-se como uma área promissora para quem busca novas oportunidades profissionais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o país realizou mais de dois milhões de procedimentos estéticos em 2023, evidenciando a expansão contínua desse mercado.

Esse crescimento não se limita apenas aos procedimentos realizados, mas também se reflete na geração de empregos. Segundo o Panorama de Mercado: Beleza 2023, elaborado pelo Senac, o setor de beleza no Brasil empregava mais de 2,5 milhões de profissionais até o final de 2022. O relatório destaca que a maioria desses profissionais são mulheres, com predominância na faixa etária entre 25 e 39 anos, indicando uma forte presença feminina no mercado.

Para a especialista Juliana Maria Tereza de Magalhães Perpétuo, formada em Estética e Cosmética, a área vai muito além dos procedimentos: é uma ciência que exige conhecimento técnico, responsabilidade e constante atualização. “A estética não é apenas sobre beleza, mas sobre autoestima e bem-estar. É fundamental que os profissionais tenham capacitação adequada para oferecer um atendimento seguro e de qualidade aos clientes”, afirma.

Atuando no setor há mais de cinco anos, Juliana destaca que o mercado da beleza é um caminho para mulheres que desejam ingressar na área. “As mulheres já conhecem as principais necessidades umas das outras, e isso faz diferença no atendimento. Com dedicação e qualificação, muitas começam sem experiência e conquistam independência financeira, chegando até a abrir seus próprios negócios. O mercado está em expansão e oferece oportunidades reais para quem deseja crescer”, ressalta.



Entre as diversas especializações na área da estética, Juliana Maria também tem bastante conhecimento no tratamento do melasma crônico, uma condição que exige atenção especializada. Segundo a profissional, o sucesso do tratamento depende de uma abordagem cuidadosa e contínua. “O melasma é uma hiperpigmentação da pele que pode ser influenciada por fatores hormonais, exposição solar e predisposição genética. Por isso, trabalhamos com protocolos que incluem ativos clareadores, proteção solar intensa e procedimentos específicos para minimizar as manchas sem comprometer a saúde da pele”, explica. Ela reforça que cada caso deve ser tratado individualmente, respeitando as características e necessidades de cada paciente.

Além do conhecimento técnico, a especialista Juliana Maria Tereza de Magalhães Perpétuo destaca a importância de um atendimento humanizado e orientado por protocolos seguros. Segundo ela, aspectos como a escolha adequada dos produtos, a aplicação correta de normas de biossegurança e a capacidade de personalizar o atendimento conforme as características individuais do cliente são fatores que contribuem para a consolidação de um serviço de qualidade.



“A experiência do cliente envolve desde a preparação do ambiente até a condução do procedimento. Um atendimento estruturado e responsável favorece a confiança e a continuidade no serviço”, explica.

Juliana observa que o setor de estética tem ampliado suas possibilidades de atuação, com impacto positivo na inserção de novos profissionais no mercado de trabalho.



“A área reúne diferentes perfis e permite atuação tanto em clínicas quanto em projetos autônomos, o que abre espaço para profissionais que buscam recolocação ou uma nova carreira”, afirma.

Para quem deseja ingressar na área, a especialista recomenda atenção à formação e ao aperfeiçoamento constante. “A estética é um campo dinâmico, que exige atualização técnica permanente. A qualificação profissional é essencial para acompanhar as mudanças e atuar com segurança e eficiência”, conclui.