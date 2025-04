Calorimetria indireta pode auxiliar no controle do peso

A calorimetria indireta, exame clínico que mede com precisão o gasto energético em repouso a partir da análise dos gases respiratórios, tem se consolidado como uma ferramenta essencial no tratamento da obesidade e na otimização dos resultados da cirurgia bariátrica. Realizado em clínicas especializadas e hospitais, o procedimento fornece dados objetivos sobre o metabolismo, permitindo intervenções nutricionais e terapêuticas personalizadas.

Segundo o endocrinologista Dr. Filipe Fontes (CRM 200152/SP), a técnica é particularmente útil em pacientes bariátricos, pois possibilita ajustes individualizados na dieta e no plano de reabilitação. Estudos indicam que até 30% desses pacientes não alcançam a perda de peso esperada após a cirurgia, frequentemente devido a erros na estimativa do metabolismo basal. Para pessoas que enfrentam dificuldade em emagrecer mesmo com alimentação equilibrada e prática de atividades físicas, a calorimetria também surge como um recurso valioso, contribuindo para identificar disfunções metabólicas que podem estar dificultando os resultados esperados.

O que é a calorimetria indireta?

A calorimetria indireta é um exame não invasivo que mede a quantidade de calorias que o organismo consome em repouso, conhecido como taxa metabólica basal (TMB). Através deste exame, é possível identificar fatores que podem estar dificultando o emagrecimento e, assim, realizar um tratamento mais eficaz.



Como é realizada?

Durante o exame de calorimetria indireta, é analisado o ar que o paciente inspira e expira. O processo é simples, rápido e indolor, geralmente levando apenas alguns minutos. Inicialmente, o paciente deve permanecer em repouso na maca por aproximadamente dez minutos, o que ajuda a estabilizar seu padrão respiratório. Em seguida, o indivíduo respira normalmente através de uma máscara facial descartável por cerca de 15 minutos. Com base nos dados coletados, é possível estimar o gasto energético do paciente ao longo de 24 horas, classificando seu metabolismo como lento, normal ou rápido.



Importância da calorimetria indireta no planejamento nutricional

A calorimetria indireta é amplamente reconhecida como o método padrão-ouro para estimar a taxa metabólica basal (TMB), fornecendo dados precisos sobre o gasto energético em repouso. Essa avaliação é fundamental para o planejamento nutricional individualizado, permitindo a prescrição calórica adequada aos objetivos do paciente — seja para perda, manutenção ou ganho de peso.

De acordo com diretrizes da European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), a calorimetria indireta é recomendada como o único método eficaz para avaliar o gasto energético, sendo preferível às equações preditivas, que podem apresentar variações significativas.



Acompanhamento do processo

De acordo com o endocrinologista Dr. Filipe Fontes (CRM 200152/SP), “a calorimetria indireta desempenha um papel vital no acompanhamento do progresso de pacientes em tratamento para a obesidade. Especialmente após cirurgias bariátricas, a capacidade de medir com precisão a taxa metabólica basal (TMB) permite uma personalização do plano de tratamento, contribuindo para resultados mais eficazes”.

“Ao fornecer uma avaliação precisa do gasto energético, a calorimetria indireta se consolida como uma ferramenta fundamental no manejo da obesidade e na promoção da saúde metabólica. Essa abordagem orientada por dados possibilita aos profissionais de saúde oferecer suporte mais personalizado, seguro e eficaz, favorecendo a adesão ao tratamento e melhores desfechos clínicos”, conclui.

Website: https://www.instagram.com/fghmedicina/