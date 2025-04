Solução de cadastro da nstech reduz sinistros em 32%

De acordo com dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), em 2024, o Brasil registrou 10.478 roubos de carga, uma redução de 11% em relação ao ano anterior. No entanto, o valor das mercadorias roubadas aumentou significativamente, totalizando R$ 1,217 bilhão — um crescimento de 21%.

Enquanto o mercado enfrenta esse aumento, a nstech, empresa de software para supply chain, reduziu a sinistralidade de seus clientes em 32%. O produto que impacta diretamente neste número é uma solução de checagem de motoristas e veículos, que unifica dados de bases de todo o país, o Cadastro Unificado. A companhia investiu mais de R$ 100 milhões no desenvolvimento da ferramenta, que foi lançada na Intermodal, evento direcionado para modais rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário das américas.



A solução em questão aplica inteligência artificial (IA) e machine learning para análise de motoristas e veículos, utilizando os dados de players de gerenciamento de risco do mercado. Com isso, transportadoras, embarcadores e seguradoras podem mitigar riscos sem comprometer a fluidez de suas operações.

Para os clientes, a facilidade da solução é a possibilidade de economia por meio do reaproveitamento de pesquisas que o Cadastro Unificado oferece. “Ao fazer uma busca em uma das gerenciadoras do grupo, as análises são válidas para as três — BRK, Buonny e Opentech. Ou seja, elimina-se a necessidade de solicitar as mesmas informações em diferentes bases, gerando redução de custo, ganho de eficiência operacional dos times e facilidade na gestão”, explica Thiago Azevedo, diretor de Cadastro na nstech.

O Cadastro Unificado também oferece a possibilidade de aumento de produtividade dos times operacionais. Para isso, ele traz ferramentas de autopreenchimento utilizando os dados da base da nstech, o preenchimento por envio de documentos ou a possibilidade de o motorista fazer o preenchimento por meio do aplicativo Trizy. Ainda pode-se frisar a tomada de 99% decisões automatizadas, de acordo com a companhia, e a adição de mais camadas de segurança ao produto, como a biometria facial nas checagens de perfil.

Impacto do produto no mercado

O impacto da nova solução da nstech no mercado envolve a análise de um banco de dados com mais de 4,5 milhões de registros — 2,4 milhões de motoristas e 2,3 milhões de veículos, o que possibilita um controle ainda mais assertivo e completo na checagem de perfis. Além disso, mais de 50% do cadastro das viagens do país passa por essa mesma base, segundo a empresa.

O objetivo é alcançar 70% até 2027. “O cenário do cadastro de motoristas e veículos teve pouca evolução desde que foi criado. É um dos primeiros produtos vinculados à gestão de risco para o transporte de carga, e por muito tempo ele ficou sem aperfeiçoamento. Tanto as seguradoras quanto as corretoras sempre enxergaram a oportunidade de poder unificar os players de gerenciamento de risco”, comenta Diego Gonçalves, COO - Revenue Group and Business Unit na nstech.

A ferramenta da nstech analisa o comportamento das variáveis em viagens de risco, buscando garantir maior segurança e eficiência por possuir banco de dados de motoristas e veículos que compila informações de todo o país, mais de 500 fontes de pesquisa e processo de verificação em 20 minutos.

Sobre a nstech



A nstech oferece soluções de software para supply chain. Reúne mais de 100 soluções que hoje atendem cerca de 75 mil clientes do setor. Centrada na resolução das dores de todo o ecossistema logístico, oferece tecnologias modulares para que as empresas possam evoluir seus negócios, crescer mais gastando menos, fazer entregas mais eficientes e impactar a sociedade ao reduzir a emissão de CO2, acidentes e roubos.



A companhia está presente em 15 países — Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, EUA, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.

Website: https://www.nstech.com.br/