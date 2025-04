Operadora mineira reduz mensalidade com saúde preventiva

Aquele ditado “é melhor prevenir do que remediar” está mais dentro da realidade do que nunca. Ao menos é o que mostra relatório apresentado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), indicando grande número de mortes por causas evitáveis no Brasil. Quem está combatendo essa estatística é a Aurora Saúde que apresenta de forma pioneira um produto que concede desconto na mensalidade das empresas cujos colaboradores e dependentes tenham realizado os exames preventivos logo na entrada do plano.

Fundada por duas mulheres, a Aurora Saúde registrou o primeiro produto no Brasil com essas características junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a solução, a operadora apresenta ao mercado uma proposta de gestão eficiente dos recursos, ao incentivar a boa utilização da rede ao invés de limitar o acesso.

Campanhas temáticas de prevenção, como, por exemplo, o Outubro Rosa ou o Novembro Azul, acabaram por tornar-se obrigações de marketing. Fato que já é bem reconhecido pelas lideranças de RH e mostram-se ineficazes quando se analisa quantas pessoas realizaram, de fato, os exames preventivos propostos. É o que relata Marcela Meneses, sócia-fundadora da Aurora. “Não se trata de uma fórmula mágica e sim uma mudança cultural por parte dos beneficiários com incentivos financeiros para estimular o acesso à saúde e realizar diagnósticos de forma preventiva”.

“A crise enfrentada na saúde suplementar no Brasil é multifatorial e estipula-se que a prevenção seja uma das principais oportunidades para trazer sustentabilidade e equilíbrio financeiro ao mercado, mas a prática atual carece de exemplos de sucesso. Neste campo, a Aurora Saúde aposta num diferencial que é fazer com que seus clientes passem a cuidar mais de si. Para isso, criamos o Jornada de Cuidado”, sustenta Marcela.

A Jornada de Cuidado é um programa construído pela Aurora direcionado para todos os entrantes no plano de saúde que consiste no uso de inteligência artificial para identificação de riscos de adoecimento para mais de 20 doenças evitáveis. A ferramenta desenvolvida ainda solicita exames diagnósticos de forma individualizada e interpreta seus resultados para encaminhar ao médico quem precisa de tratamento. O projeto está sendo realizado em parceria com a Mar, empresa de tecnologia especializada em detecção precoce de doenças liderada pelos médicos Dr. Ricardo Vasserman de Oliveira e Dr. Mario Ferreira Junior, ambos autores do livro “Rastreamento de Doenças – Inovando o Checkup” publicado em 2023 pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A Aurora defende que o conceito do Checkup deveria ser pautado unicamente em aspectos de saúde e não apenas indicado para executivos, uma vez que funcionários menos favorecidos são possivelmente aqueles que mais necessitam de apoio e respondem por parte importante da sinistralidade. Liliane Freitas, também sócia-fundadora da operadora justifica: “Grande parte das condições evitáveis são causadas por doenças silenciosas nas quais, no início, a pessoa não sente nada, como a diabetes e o câncer de intestino. Portanto, é comum que os pacientes busquem por serviços médicos apenas quando a doença já se agravou e os sintomas apareceram, atrasando o início do tratamento, diminuindo a chance de cura e aumentando os custos exponencialmente”.

Ainda para Liliane, garantir boa adesão ao processo de prevenção é o grande desafio, principalmente para o rastreio de doenças assintomáticas. “Convencer um indivíduo aparentemente saudável a realizar exames de rastreio não é um desafio simples. Portanto, para garantir que a prevenção seja consolidada, entra a estratégia do incentivo financeiro como forma de estimular a realização do fluxo proposto”, explica a sócia da Aurora.

O produto será ofertado ao mercado a partir de junho. A operadora que iniciou suas atividades comerciais em novembro de 2023 já soma mais de 10 mil vidas sob cuidado e um portfólio contendo grandes empresas, referências de mercado.

Website: http://souaurorasaude.com.br/