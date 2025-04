Busca por transplante capilar deve elevar 9% ao ano até 2029

O número cada vez maior de pacientes à procura de transplantes capilares tem intensificado um mercado que já vem sendo vigoroso nos últimos anos. Mas já há estudos que indicam uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 8,96% até 2029. É o que aponta o levantamento da Mordor Intelligence, uma empresa especializada no fornecimento de insights de mercado.

De acordo com a apuração, o mercado de restauração capilar em 2024 está avaliado em US$ 6,91 bilhões, mas dentro de cinco anos deve atingir os US$ 10,61 bi. Os motivos, sugere a organização, se devem à forte busca de novos pacientes pelos procedimentos, mas também ao rápido crescimento dos distúrbios relacionados à queda de cabelo.

“À medida em que cresce o número de casos, mais pacientes procuram pelas clínicas”, revela a médica e especialista em cirurgia de transplante capilar Melina Oliveira, cuja clínica funciona em Vila Velha (ES). “Há alguns anos isso não ocorria. As pessoas que sofriam com queda de cabelo aceitavam essa condição, porque os resultados não eram tão satisfatórios a ponto de valer a pena realizá-los. Mas hoje isso mudou, e a medicina estética avançou o suficiente para atrair esse público”, analisa.

Prova disso é que, somente em 2021, 703.183 cirurgias de restauração capilar foram realizadas no planeta, conforme aponta o Practice Census 2022. A própria Mordor Intelligence menciona dados do Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI, na sigla em inglês) para apontar que cerca de 50% dos homens de todo o mundo sofrem com queda de cabelo, ao passo que 15% das mulheres enfrentam o mesmo problema, principalmente após a menopausa.

Melina Oliveira confirma que há um movimento cada vez mais intenso nas clínicas, mas ela sugere que a razão não está necessariamente no cabelo. “É claro que corrigir as áreas inférteis é uma solução imediata, mas essa procura se deve principalmente pelos efeitos diretos que o transplante capilar oferece à autoestima, à melhora da vida amorosa e da vida profissional. São muitos relatos de pacientes que dizem ter vivido uma transformação que claramente foi além dos fios. Eles encontram no tratamento uma solução que acreditavam estar nas clínicas psicológicas”, reflete.

