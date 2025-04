MultiBank Group é reconhecido como "Corretora Forex Mais Reputada de 2025" na Money Expo Abu Dhabi 2025

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo com sede em Dubai, recebeu o prestigiado título de "Corretora Forex Mais Reputada de 2025" na Money Expo Abu Dhabi, que ocorreu de 23 a 24 de abril no Conrad Abu Dhabi Etihad Towers.

MultiBank Group Recognized as the ‘Most Reputable Forex Broker 2025’ at Money Expo Abu Dhabi 2025.

A Money Expo Abu Dhabi é uma das feiras financeiras mais importantes da região, atraindo figuras de destaque em negociação, fintech e investimentos para explorar o futuro das finanças internacionais. Este reconhecimento ressalta o compromisso inabalável do MultiBank Group com a transparência, a excelência regulatória e os princípios de priorização do cliente em todas as suas operações.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, declarou: "Ser nomeada a 'Corretora Forex Mais Reputada' é uma poderosa validação da confiança que conquistamos nas últimas duas décadas. Nossa reputação está construída sobre uma base de integridade regulatória incomparável, desempenho consistente e foco incansável em proteger os interesses de nossos clientes.

Durante a exposição de dois dias, o MultiBank Group recebeu milhares de participantes, onde a equipe apresentou suas tecnologias de negociação de ponta, incluindo a plataforma MultiBank-Plus, e interagiu com parceiros, investidores e operadores de toda a região.

Em abril de 2025, o MultiBank Group relatou um volume médio diário de negociação de US$ 29,36 bilhões, com pico de volume diário de US$ 56,2 bilhões, marcando um dos períodos de melhor desempenho da história do Grupo. O Grupo também obteve um lucro médio de US$ 97,53 por milhão negociado, intensificando sua solidez em prover liquidez e eficiência operacional.

Regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras ao redor do mundo e mantendo um histórico regulatório impecável desde a sua criação, o MultiBank Group atende a uma base mundial de mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países. Este prêmio consolida ainda mais a posição do Grupo como uma das corretoras mais confiáveis, seguras e tecnologicamente avançadas do setor internacional de serviços financeiros.

Com vista ao futuro, o MultiBank Group continua firmemente comprometido em expandir sua presença internacional, enquanto oferece soluções de negociação seguras, transparentes e inovadoras respaldadas por infraestrutura de nível institucional e rigor regulatório.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e ostentando um volume médio diário de negociação de US$ 29,36 bilhões em abril de 2025, com o maior volume diário alcançando US$ 56,2 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o MultiBank Group oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As plataformas de negociação premiadas do MultiBank Group oferecem alavancagem de até 500:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros com reconhecimento de sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

