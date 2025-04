Sorocaba recebe primeira unidade da rede Allp Fit

O estado de São Paulo concentra a maioria das academias brasileiras ativas. São cerca de 6,5 mil unidades ativas, segundo levantamento apresentado pela Cortex e publicado pelo site Medicina S/A. É neste ambiente de extrema competitividade que a Allp Fit, rede de academias idealizada pelo empreendedor Anderson Franco, se prepara para mais um lançamento.

Desta vez, o aporte acontece na cidade de Sorocaba. O município, localizado a 103 quilômetros da capital paulista, recebe sua primeira unidade da rede. A inauguração está prevista para ocorrer em 11 de maio.

Ainda que o Estado tenha quase duas mil academias a mais que Minas Gerais, onde a rede Allp Fit teve origem, conforme levantamento da Cortex, o desafio de adentrar mais neste mercado não assusta o CEO Anderson Franco. Pelo contrário, a competitividade deste mercado acirrado é que motiva a crescer.

“Os números da Allp Fit têm nos mostrado que este escopo de negócio que criamos está dando certo e queremos investir mais nas outras regiões do Brasil. Claro que estar ao lado de grandes outros players, que é o caso de São Paulo, nos instiga a empreender e crescer cada vez a marca”, aprecia o empreendedor mineiro, fundador da rede.

Dono de mais de 240 CNPJs, Anderson Franco esteve recentemente na maior feira fitness do mundo, realizada na Alemanha, e antecipou que a academia vai oferecer o que há de mais inovador no mundo tecnológico e na interação com o público. "Apostamos em equipamentos de última geração, serviços que vão além do convencional, como bronzeamento artificial, dentro da nossa proposta de oferecer não apenas o condicionamento físico na academia, mas também a inclusão, a sustentabilidade e a administração solidária", argumenta.

Quando estiver operando com força total, a unidade de Sorocaba poderá acolher até 4 mil alunos. No espaço, os usuários contam com sala de musculação, estúdio de aulas coletivas, área de cross training, espaço cardio, salas de descompressão, saunas, áreas de relaxamento, massagem, sala VIP, espaço kids, allp drinks, máquina tecnológica para doses de pré-treino e doses de whey protein, Allp SPA e estacionamento com mais de 150 vagas. A mensalidade inclui os serviços de mapeamento de qualidade de vida e avaliação física, que no plano ‘top to all’ é oferecida gratuitamente a cada três meses.

“Queremos ofertar melhores tecnologias, espaço físico, comodidade e serviços, pelo melhor preço possível para toda São Paulo. Não somente a região metropolitana e para a região de Sorocaba. Nosso conceito top to all traz a ideia de oferecer o melhor para todos, independentemente da classe social ou experiência anterior”, finaliza Anderson.

Planos futuros

A franquia Allp Fit é o principal projeto de Anderson Franco atualmente, ao qual tem dedicado boa parte do seu tempo. Para o futuro, seu grande desejo é que a marca tenha dimensão nacional, levando saúde e bem-estar a um custo acessível para milhares de brasileiros.

“O segredo do sucesso como empreendedor é se colocar no lugar do outro, do cliente. É uma visão simples e solidária, mas muito profunda. É isso que busco sempre, junto a uma melhora constante dos processos. Por isso, acredito muito no sonho de tornar a Allp Fit referência no Brasil, o projeto está ficando incrível. Digo ‘ficando’ porque estamos o tempo todo buscando evoluir, como sempre me propus”, finaliza.

Serviço:

Inauguração será no dia 11, em Sorocaba, às 11h30

Local: Avenida Doutor Armando Pannunzio, 1364, Jardim Piazza Di Roma

Website: https://allpfit.com.br/seja-um-franqueado/