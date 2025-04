Clientes satisfeitos são aliados estratégicos

O atendimento ao cliente no Brasil melhorou significativamente, e muitas dessas melhorias foram percebidas pela clientela. Uma pesquisa realizada pelo Capterra apontou que, para 70% dos entrevistados, o acolhimento ao consumidor teve uma melhora considerável nos últimos dois anos. Para 48% dos que concederam entrevista disseram que iniciar uma conversa com um agente da empresa, é o primeiro passo para ser acolhido. Ainda de acordo com a pesquisa, 39% dos consumidores deixam opinião quando tem uma experiência positiva com a empresa.

O cliente desempenha um papel crucial em qualquer empreendimento. E não é diferente em um salão de beleza. De acordo com o Sebrae, ao oferecer ao cliente uma experiência prazerosa, personalizada, as chances de ele voltar – e indicar o salão para amigos – é enorme.

Segundo o empresário Rondy Gonçalves, fundador do salão de beleza “Rondy Hair Experience”, em Belo Horizonte, sentir-se cuidado e bem tratado é o que a clientela mais deseja. “O meu salão adota um protocolo de atendimento ao cliente desde o primeiro momento, com abordagem direcionada ao seu perfil. Além disso, os clientes fazem uma avaliação com visagista e colorimetrista, garantindo assim, um atendimento personalizado”.

Rondy Gonçalves diz ainda que, “o Rondy Hair Experience tem o objetivo de pensar no bem-estar e cuidado de cada cliente”, ressalta.

Sobre o “Rondy Hair Experience”

O salão de beleza “Rondy Hair Experience”, do empresário Rondy Gonçalves , atualmente conta com mais de 10 funcionários, e oferece diversos serviços, dentre eles: reflexologia, design de sobrancelha, spa dos pés e hidra gloss. Localizado na Rua Ney Lambert, 143 no bairro Belvedere, em Belo Horizonte (MG), o “Rondy Hair Experience” pensa no bem-estar e cuidado de cada cliente.

Website: https://www.instagram.com/rondy.hair.experience?igsh=MXRxMDNyOGU5dHI3eQ==