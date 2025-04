Implante zigomático traz nova alternativa na implantodontia

Implantes dentários têm se tornado uma solução cada vez mais popular para a substituição de dentes perdidos, proporcionando tanto benefícios estéticos quanto funcionais. Anualmente, no Brasil, são realizados pelo menos 800 mil procedimentos e colocados cerca de 2,4 milhões de próteses dentárias, segundo a Associação Brasileira de Dispositivos Médicos (Abimo), que representa os fabricantes do setor. Assim, a técnica de implante zigomático chega como uma alternativa que pode transformar a vida de pacientes.

Na odontologia moderna, os implantes zigomáticos podem oferecer uma solução eficaz para pacientes com perda óssea severa na região maxilar. Esses implantes, que são ancorados no osso zigomático, em vez do osso maxilar tradicional, permitem a reabilitação oral mesmo em casos em que a quantidade óssea é insuficiente para suportar implantes convencionais. É o que explica o cirurgião-dentista Dr. Paulo Coelho Andrade, especialista em implantodontia e odontologia estética.

“A técnica é especialmente benéfica para pacientes que sofreram perda óssea devido a condições como periodontite avançada, trauma facial ou até mesmo devido à reabsorção óssea após perda dentária. Ao evitar a necessidade de enxertos ósseos extensos e procedimentos cirúrgicos adicionais, os implantes zigomáticos oferecem uma abordagem mais rápida, eficiente e menos invasiva para restaurar a função mastigatória e a estética facial”, explica o Dr. Paulo Coelho Andrade.

Para o cirurgião-dentista, os implantes zigomáticos representam um marco importante na odontologia. “Eles oferecem esperança e resultados tangíveis para pacientes que antes enfrentavam desafios aparentemente insuperáveis, além de proporcionar uma recuperação mais rápida do que a dos implantes tradicionais e uma melhor qualidade de vida desde o início do tratamento”, afirma o Dr. Paulo Coelho Andrade.

No entanto, é fundamental que os implantes zigomáticos sejam realizados por profissionais experientes e qualificados, que possuam o conhecimento técnico necessário para avaliar corretamente a condição do paciente e planejar o procedimento de forma adequada. “Um cuidadoso planejamento pré-operatório, que pode envolver o uso de imagens de tomografia computadorizada e software de simulação 3D, é essencial para garantir resultados previsíveis e satisfatórios”, alerta o Dr. Paulo Coelho Andrade, proprietário da clínica Implantodontia & Odontologia Estética, localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

