Manpower abre 150 vagas para vendas em tecnologia

A empresa ManpowerGroup Brasil, consultoria de Recursos Humanos, está contratando 150 profissionais para atuarem como promotor(a) de vendas em diversas cidades no estado de São Paulo. As contratações serão em regime CLT (efetiva) e as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril.



Entre as principais atividades do cargo de promotor(a) de vendas, estão: promover e recomendar produtos e serviços de tecnologia, oferecer atendimento consultivo, apresentar soluções alinhadas às necessidades dos clientes, acompanhar o estoque, zelar pela exposição adequada dos produtos no ponto de venda, participar de treinamentos oferecidos pela empresa e colaborar em ações promocionais junto à equipe de vendas.



Os candidatos devem possuir ensino médio completo, experiência anterior em vendas, conhecimento em produtos de tecnologia e disponibilidade para atuar em turnos flexíveis. Ensino superior completo é considerado um diferencial.



As vagas estão distribuídas em 58 cidades do estado de São Paulo, incluindo: Araçatuba, Araraquara, Assis, Atibaia, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Cotia, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Hortolândia, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara d'Oeste, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo, São Caetano, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, São Paulo, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taubaté, Ubatuba e Votuporanga.

A posição oferece salário mensal compatível com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 06 de maio, por meio do formulário: https://forms.office.com/r/KpfcgQe3hr



Para saber mais sobre outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

