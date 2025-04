Demanda por bebidas saudáveis vai se intensificar até 2030

Levantamento realizado pela consultoria internacional Mordor Intelligence prevê que o mercado global de bebidas saudáveis experimentará crescimento de 2025 a 2030, impulsionado pela crescente conscientização do consumidor sobre a importância da dieta e da saúde, juntamente com uma demanda crescente por bebidas nutritivas que oferecem amplos benefícios à saúde.

A consultoria calcula que esse setor observará uma expansão média anual de 3,49% no período 2025-2030, com a oferta de sucos de frutas e vegetais frescos, bebidas nutricionais e bebidas funcionais projetadas para consumidores preocupados com a saúde. As inovações incluem produtos adaptados para dietas de baixa caloria, aumento de energia e substitutos de refeição.

Segundo a Mordor Intelligence, a tendência de usar ingredientes naturais e orgânicos e embalagens ecológicas está remodelando as preferências do consumidor e impulsionando o mercado para desenvolvimentos sustentáveis. Para a consultoria, trata-se de dinâmicas que indicam um potencial substancial de crescimento futuro, alimentado pelo desejo do consumidor por saúde, bem-estar e melhorias eficazes no estilo de vida.

No Brasil, a empresa de sucos naturais Tial e a Desinchá — duas companhias que exploram o nicho de bebidas saudáveis — firmaram recentemente um acordo para lançar em conjunto o Desinchá Pra Já, uma linha 100% natural de chás prontos para beber, feitos pelo processo de infusão.

A empresa de sucos passa a ser responsável pela produção da linha de chás prontos para beber. Além disso, cuidará da distribuição e da relação com o varejo, juntamente com a Globalbev, focada também em alimentos e bebidas da categoria de saúde e bem-estar. A Desinchá entra no negócio com marca, pesquisa, desenvolvimento do produto e marketing on-line.

“Com essa parceria, conseguimos trabalhar em uma categoria de produto mais premium, dentro de nossa estratégia de crescimento com diversificação em bebidas saudáveis, saborosas e sustentáveis”, diz Victor Wanderley, presidente da Tial.

Desde 2024, as estimativas para produtos que promovem bem-estar estão em alta. Especialistas do International Food Information Council (IFIC) previram aumento da demanda mundial por bebidas funcionais e um aumento expressivo nos produtos botânicos. “O Brasil espelha essas tendências mundiais”, afirma Fabiano Zettel, CEO da Moriah Asset, empresa de investimentos que tem participação acionária na Desinchá.

Os estudos do IFIC mostram que a crença de que os alimentos consumidos influenciam diretamente não só no bem-estar físico, mas também no bem-estar emocional e mental continua a ganhar força, provocando uma mudança de paradigma na forma como a população se alimenta e no que coloca em seus carrinhos de compras.

Segundo o IFIC, a demanda por produtos relacionados ao bem-estar também se apoiará no uso de botânicos — um grupo de ingredientes que inclui ervas, flores e raízes — a ser incorporados em chás, águas com gás e certos alimentos.

Para o IFIC, as bebidas funcionais continuarão a ocupar o centro das atenções, redefinindo a forma como as pessoas se hidratam. Isso inclui bebidas que contêm “cafeína limpa”, bebidas que ajudam a melhorar o sono e adição de pré e probióticos para a saúde intestinal.

Website: https://www.linkedin.com/company/sucostial/