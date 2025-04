Uma em cada três identidades civis seguras entregues a cada ano está baseada na tecnologia da Thales

A cada ano, a Thales impulsiona uma em cada três identidades civis inteligentes (documentos eletrônicos oficiais) emitidas a nível mundial, que ressalta o importante papel da empresa em configurar o futuro das identidades e ajudar governos e cidadãos na transição tranquila para o digital. Com seu Civil Identity Suite, a Thales permite a emissão e a gestão de identidades físicas e digitais, bem como todos os meios de registro de cidadãos, o que possibilita a verificação perfeita de identidades para acesso a serviços, tanto presenciais como online.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250429283387/pt/

Thales Civil Id Suite (Photo: Thales Shutterstock)

A Thales, líder mundial em tecnologias avançadas e líder mundial nº 1 em documentos de identidade, obteve recentemente o novo título de provedor nº 1 de soluções de identificação digital, conforme reconhecido pela Juniper Research (2024). Com experiência e escala incomparáveis, a Thales capacita governos a modernizar seus sistemas de identidade, garantindo que satisfaçam as demandas dos cidadãos do século XXI com confiança e confiabilidade.

Segurança holística para toda a cadeia de identidade

Em um momento em que o roubo de identidade é uma ameaça real, oferecer uma solução de identidade confiável e fácil de usar é mais primordial do que nunca. Em resposta, o Civil Identity Suite da Thales integra segurança cibernética avançada em todo o ciclo de vida da identidade. Detecção de ameaças em tempo real, gestão de vulnerabilidades e resposta automatizada a incidentes protegem dados confidenciais dos cidadãos contra ataques cibernéticos. A autenticação biométrica com tecnologia de IA e detecção de presença incorporada reforça a resistênciaàfraude, ao assegurar que apenas pessoas físicas possam ter acesso a serviços. Tanto as credenciais físicas como as digitais são protegidas com tecnologiasàprova de manipulação, o que garante a confiança em todas as etapas da jornada de identidade.

Simplificando o acessoàidentidade para cidadãos em qualquer lugar do mundo

A identidade deve ser integrada, inclusiva e acessível. O Civil Identity Suite da Thales proporciona aos cidadãos uma experiência conveniente, permitindo que façam o registro biométrico em segundos e usem sua identidade de modo fácil, tanto online como pessoalmente. Os cidadãos podem armazenar e acessar seus documentos de identidade digitalmente, garantindo interações seguras com serviços governamentais e do setor privado. De fato, a Thales também permite que bancos e operadoras de telefonia móvel cadastrem clientes remotamente através de um processo seguro para verificar identidades de nível governamental. A fim de possibilitar que as pessoas comprovem sua identidade de forma integrada, mesmo a partir de seus smartphones, o Civil Identity Suite tem por base uma arquitetura modular e totalmente interoperável. Ele permite que os governos expandam e integrem novos recursos com perfeição, enquanto permite que instituições do setor privado ampliem seus serviços digitais, ao aproveitar uma identidade confiável e verificada.

"No mundo digital de hoje, a identidade é mais do que apenas uma credencial; é a chave para garantir o acesso ininterrupto a serviços essenciais. Na Thales, estamos comprometidos em oferecer soluções de identidade confiáveis ??que capacitem os cidadãos com segurança, conveniência e controle sobre seus dados pessoais. Ao combinar identidade física e digital com segurança de ponta, ajudamos governos a criar ecossistemas de identidade robustos e sustentáveis ??que intensificam a confiança pública, otimizam serviços e impulsionam a inclusão digital", disse Nathalie Gosset, Vice-Presidente de Soluções de Identidade e Biometria na Thales.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, cibernético e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores trata de vários desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, sobretudo para ambientes cruciais, como inteligência artificial, segurança cibernética, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales possui mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou € 20,6 bilhões em vendas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250429283387/pt/

CONTATO PARA IMPRENSA

FSB Comunicação

imprensa.thales@fsb.com.br

Lucas Ardigó – lucas.ardigo@fsb.com.br

Felipe Blanco – felipe.blanco@fsb.com.br