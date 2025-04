Mercado de trabalho aquecido atrai mais brasileiros aos EUA

Nos últimos anos, o mercado de trabalho dos Estados Unidos tem mostrado um aquecimento significativo, criando um cenário promissor para imigrantes. Com uma taxa de desemprego de 3,7%, o país enfrenta uma demanda crescente por mão de obra em diversos setores, desde serviços básicos até áreas altamente especializadas.



Dados do Relatório Global de Contratações Internacionais 2024, feito pela Deel e compartilhado pela revista Exame, mostram que a contratação de profissionais brasileiros por empresas estrangeiras cresceu 53% em 2024, sendo os Estados Unidos, a Suíça e o Reino Unido os principais países que buscam por estes talentos.



De acordo com Ismael Macedo, professor, especialista em ações sociais e pastor sênior da Assembly of God Shalom no Colorado, o sucesso no mercado americano exige mais do que apenas habilidades técnicas. “O imigrante precisa estar preparado para se adaptar a um ambiente cultural e profissional distinto, além de compreender as nuances legais e burocráticas relacionadas à autorização de trabalho”.



Para se destacar no mercado de trabalho americano, o especialista afirma que é essencial que os imigrantes conheçam o mercado local, identificando setores com alta demanda e as competências mais valorizadas.



“Além disso, é fundamental dominar o idioma, não apenas em termos de comunicação básica, mas também no que diz respeito ao vocabulário técnico e à capacidade de se expressar de forma clara e profissional. Outro ponto crucial é a obtenção da documentação necessária para trabalhar legalmente no país, o que pode incluir vistos específicos ou autorizações de trabalho”, acrescenta.



Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores apontou que os Estados Unidos é o país com a maior concentração de brasileiros no exterior. Mais de 2 milhões de imigrantes vivem no país norte-americano, segundo o relatório, sendo Nova Iorque a maior comunidade. Em segundo lugar estão países da Europa, com quase 1,6 milhão de brasileiros.

Conhecer a cultura empresarial pode fazer a diferença



Para o líder religioso e especialista, conhecer a cultura local do emprego pode ser um fator decisivo no processo seletivo. Ele explica que as empresas têm valorizado cada vez mais os candidatos que demonstram uma compreensão profunda dos valores, normas e expectativas do ambiente de trabalho. “Isso inclui desde a forma como as reuniões são conduzidas até a maneira como os feedbacks são dados e recebidos”.



“Demonstrar familiaridade com esses aspectos culturais pode transmitir ao empregador uma imagem de profissional bem preparado e motivado, o que pode ser um diferencial decisivo em relação a outros candidatos”, afirma o especialista.

Macedo liderou por diversos anos uma franquia de imigração, a Cebrusa Goiânia, em que dava consultoria para brasileiros interessados em imigrar para o Canadá. Entre os trabalhos desenvolvidos por ele nesse período, estavam o assessoramento para matrícula em universidades e a preparação para feiras de trabalho.



“Muitos já saíam do Brasil com um emprego. E pesquisar sobre a empresa e o mercado em que deseja atuar sempre foi um passo importante. Além disso, conversar com profissionais que já trabalham na empresa ou no setor pode fornecer insights valiosos sobre o dia a dia e as dinâmicas do ambiente de trabalho”, completa.



Treinamento profissional



A educação e o treinamento profissional também são elementos-chave para que os imigrantes se destaquem no mercado de trabalho americano. De acordo com Macedo, existem escolas técnicas e vocacionais que oferecem programas focados em áreas específicas, como tecnologia, saúde e negócios.



“Além disso, programas de certificação oferecidos por organizações e empresas podem ser uma forma eficaz de adquirir conhecimentos especializados e aumentar a empregabilidade”, esclarece.



O especialista cita plataformas online como Coursera, Udemy e edX como opções conhecidas pelo mercado e que disponibilizam cursos em diversas áreas. “Outras opções são as organizações de apoio ao imigrante, que também podem ser um recurso valioso, oferecendo desde cursos até orientação para integração no mercado de trabalho”.



“Existe também o site do serviço de emprego dos EUA (USAJOBS), do Governo Federal. Embora não ofereça treinamentos, ajuda as pessoas interessadas a encontrarem vagas de emprego na administração pública”, finaliza.