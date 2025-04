INSS: parcelas do 13º salário serão pagas em abril e maio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação do 13º salário a 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios para a partir de 24 de abril. A medida, que pode injetar R$ 73,3 bilhões na economia brasileira, foi tomada a pedido do Governo Federal, por meio do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Os pagamentos serão feitos em duas parcelas, a primeira de 24 de abril a 8 de maio, com prioridade para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. Aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio, e a segunda de 26 de maio a 6 de junho.

João Adolfo de Souza, especialista em finanças de aposentados e pensionistas e fundador do portal João Financeira, explica que há diferenças significativas no impacto da medida para aposentados que recebem um salário mínimo e para aqueles com benefícios superiores ao piso nacional.

“De modo geral, quem recebe um salário mínimo enfrenta mais dificuldades em relação a orçamento, comparado a quem possui uma renda maior. Dessa forma, qualquer valor extra recebido, representa um alívio financeiro. Para quem recebe mais, dependendo do valor, o impacto no bolso não é tão significativo e não representa um valor emergencial para quitação de alguma dívida, ou até para suprimento das necessidades básicas”, pontua Souza.

Segundo o empresário, quem ganha o teto salarial do INSS, que atualmente ultrapassa R$8 mil, não sente tanto os impactos no aumento da cesta básica ou de contas essenciais como quem recebe o piso salarial, por exemplo. No entanto, quem recebe mais de um salário mínimo precisa ficar atento aos possíveis descontos de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

“Para quem precisa declarar o IRPF, o 13º salário entra no cálculo anual, mesmo que seja antecipado. Ele é somado aos outros rendimentos e pode aumentar o valor do imposto a pagar, ou reduzir a restituição. O desconto do IRPF em folha, quando necessário, acontece apenas na segunda parcela do 13º”, esclarece o especialista.

Cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, o que equivale a 28,68 milhões de pessoas, ganham até um salário mínimo por mês (R$ 1.518). Os beneficiários que recebem acima do piso nacional somam 11,98 milhões e, desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

Efeitos da antecipação do 13º salário na economia do país

João Adolfo afirma que a antecipação do 13º salário aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e estimula o consumo. Segundo ele, isso pode ajudar o comércio e os serviços, movimentando a economia no curto prazo, mas também gerar reflexos na inflação.

“Em relação ao consumo, os beneficiários do INSS que sabem que vão receber o 13º salário poderão aproveitar para fazer as compras durante os feriados. Por outro lado, se muita gente gasta ao mesmo tempo e a oferta não acompanha, pode haver um pequeno aumento nos preços. Ainda assim, o impacto na inflação costuma ser limitado”, comenta o empresário.

No entanto, o especialista alerta para a influência que a antecipação pode ter sobre o planejamento orçamentário anual dos aposentados. “É importante evitar gastar por impulso. Usar esse valor antes pode deixar o fim do ano mais apertado, com menos dinheiro para despesas como Natal ou dívidas de dezembro. Por outro lado, se for bem planejada, essa antecipação pode ajudar a pagar contas, fugir de juros altos e aliviar o orçamento nos meses seguintes”.

Dados do Serasa, divulgados pela CNN em 2023, apontaram um crescimento de 32,7%, em quatro anos, da taxa de inadimplência entre idosos. O levantamento apontou que o índice é quase três vezes maior que a média entre a população nacional, que registrou uma alta de 13,4% na taxa de inadimplência no mesmo período.

A análise concluiu ainda que o aumento dos planos de saúde e medicação, ceder a pedidos da família para fazer empréstimos e o desconhecimento sobre juros pagos nas operações, são fatores que agravam a situação financeira desta parcela da população.

“A principal recomendação é utilizar a antecipação do 13º para pagar dívidas com juros altos, como cartão de crédito, empréstimos ou cheque especial. Se não der para quitar tudo, vale tentar negociar melhores condições com o valor em mãos”, aconselha o especialista.

De acordo com Souza, antes de usar o dinheiro, é fundamental avaliar as prioridades financeiras. “Fazer uma lista de dívidas, despesas fixas e possíveis imprevistos ajuda a dar clareza sobre onde o recurso pode ser mais útil. Em caso de dívida com juros altos, a solução é buscar renegociação. Já no caso de precisar pagar uma conta ou adquirir um bem, é importante verificar a possibilidade de algum desconto”.

O especialista em finanças alerta para os riscos e situações específicas que podem surgir com a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas. “A atenção aos golpes deve ser redobrada. Não é preciso pagar nenhum valor para liberar a antecipação. Além disso, beneficiários que solicitaram uma antecipação de 13º salário (um tipo de empréstimo que utiliza o abono como garantia) podem ter que pagar com este abono do INSS. Ou seja, não poderão usufruir do dinheiro, pois o banco irá descontar o valor para quitação da dívida”, explica João Adolfo.

