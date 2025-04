Poços de Caldas se destaca no Prêmio AMM de Boas Práticas

O projeto "Concessão de Uso do Circuito Turístico Integrado de Poços de Caldas" foi selecionado como um dos 12 finalistas do Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal 2025, na categoria de Gestão do Turismo, conforme comunicado divulgado pela Associação Mineira de Municípios.

A iniciativa tem como objetivo elevar Poços de Caldas (MG) a um novo patamar no turismo nacional, não apenas como um destino tradicional, mas como um exemplo de gestão turística eficaz e sustentável.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Nacional Inn Poços de Caldas, destaca que o projeto visa unir esforços entre o setor público e a iniciativa privada para melhorar a gestão dos espaços públicos e proporcionar uma experiência mais rica aos visitantes.

“O coração desse projeto é o desejo de colocar Poços de Caldas em outro patamar no turismo nacional, com planejamento e preservação ambiental e cultural”, afirma Aly.

O circuito inclui quatro atrativos da cidade: o Complexo Cristo Redentor, a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Turístico Véu das Noivas. Aly ressalta que a proposta de concessão promove uma gestão integrada e profissional, o que pode transformar esses pontos turísticos em grandes atrativos.



“Com a gestão da iniciativa privada, a cidade ganha em dinamismo e cuidados com a infraestrutura, resultando em atrativos mais bem conservados e um atendimento mais qualificado”, explica Aly.

Recentemente, Poços de Caldas se manteve na categoria A no Mapa do Turismo Brasileiro, conforme repercutido pela Secretaria de Turismo do município. Trata-se da categoria mais alta em um ranking que vai de A à E, destacando a posição da cidade no setor turístico.

Investimentos

Essa abordagem também abre portas para investimentos que podem trazer melhorias tecnológicas e serviços adicionais, como bilheteiras eletrônicas e experiências interativas, observa o Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

O reconhecimento no Prêmio AMM é visto como um incentivo para Poços de Caldas e outras cidades mineiras. “Estar entre os finalistas valida o esforço coletivo e atrai novos olhares, inclusive de investidores”, afirma Aly. Ele acredita que esse tipo de premiação pode inspirar outras cidades a adotarem práticas semelhantes, criando uma rede de boas práticas em todo o estado.

Reconhecimento pode movimentar cadeia de serviços

As expectativas em relação ao aumento do fluxo de turistas e à geração de empregos são otimistas. “Com atrativos mais organizados e conectados, é natural que Poços de Caldas atraia mais visitantes, o que movimenta toda a cadeia de serviços e gera novas oportunidades de emprego", conclui Aly.

A recepção da rede hoteleira e dos serviços turísticos locais tem sido positiva, com empresários já incorporando o Circuito Turístico Integrado em seus pacotes. “O clima é de expectativa e aposta no sucesso. A cidade está dando um passo firme rumo a um turismo mais moderno e economicamente relevante para todos”, finaliza Aly.

