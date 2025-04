Brasil possui mais de 221 mil empresas de TI

Segundo levantamento realizado pela proScore Tecnologia, bureau digital de crédito e especialista em big data, o Brasil conta com mais de 221 mil empresas ativas no setor de tecnologia da informação, dado que evidencia não só o crescimento do segmento, mas também o avanço do uso estratégico de dados como diferencial competitivo, principalmente com o uso da Inteligência Artificial e da necessidade de criação de mais proteções antifraude. A Região Sudeste é a que mais concentra empresas no setor, com 65,8% dos empreendimentos, seguida pela Região Sul, com 18%.

O levantamento foi realizado a partir da extração de CNAES relacionados a empresas de TI no Brasil, na base de dados da proScore, considerando matrizes e filiais, sendo utilizado como critérios de classificação o porte da empresa e as regiões do país para melhor compreensão de como estão distribuídas no território nacional e da configuração de mercado nos últimos anos.

Em relação ao porte das empresas, o estudo aponta que 96% são microempresas, enquanto 3% são de pequeno porte e 0,3% de grande porte, o que mostra que mesmo com recursos mais limitados, essas empresas vêm adotando soluções tecnológicas importantes para otimizar suas operações e se manter competitivas.

São Paulo é o estado da Região Sudeste com mais empresas de TI, cerca de 74%, seguido por Minas Gerais, com 13%, sendo a grande maioria microempresas, o que vai ao encontro dos dados encontrados em relação ao porte dessas companhias.



“Este cenário reflete uma mudança de mentalidade no ambiente de negócios, pois empresas que usam dados de forma inteligente estão não apenas se protegendo melhor, mas também ganhando velocidade, escala e precisão em suas decisões. Estamos vivendo uma nova Era, na qual os dados deixam de ser apenas suporte para se tornarem protagonistas das decisões. A missão de transformar complexidade em clareza só é possível quando a inteligência de dados caminha junto com tecnologia, ética e propósito”, afirma Mellissa Penteado, CEO do grupo proScore.



A Região Norte do país é a que possui a menor quantidade de empresas, com apenas 1,7% das companhias. O panorama da distribuição de empresas de TI pelo território nacional aponta para a continuidade da Região Sudeste como principal polo empresarial do Brasil, ainda que ocorram mudanças em relação ao tamanho das empresas.

Informações para a imprensa

Marina Barreto – marina@proscore.com.br

(11) 98696-7922

Website: https://site.proscore.com.br/