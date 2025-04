Reduzir a ansiedade é passo importante para conquistar uma nova oportunidade

A busca por emprego envolve uma série de fatores que podem impactar diretamente o bem-estar emocional dos candidatos. A incerteza sobre o futuro profissional, a espera por respostas de empresas e o receio de rejeições são elementos que contribuem para o aumento dos níveis de ansiedade. Uma pesquisa realizada pela CNDL/SPC Brasil revelou que mais de 80% dos desempregados sentem-se angustiados e ansiosos diante dessa situação, evidenciando a dimensão emocional do desemprego.

Diante desse cenário, profissionais da saúde mental e da área de carreira têm recomendado estratégias que ajudam a preservar o equilíbrio emocional durante o processo seletivo. Segundo o médico Dr. Drauzio Varella e orientações do Ministério da Saúde, medidas como a organização da rotina, o desenvolvimento pessoal e o apoio emocional são recursos que contribuem para reduzir a sobrecarga psicológica e fortalecer a resiliência dos candidatos.

Identificação e aceitação das emoções



Sentir ansiedade em momentos de expectativa ou incerteza, como durante uma entrevista de emprego, é uma reação natural, conforme explica o Dr. Drauzio Varella em artigo publicado em seu portal oficial. No entanto, quando essa sensação passa a interferir na rotina e no bem-estar, pode indicar a necessidade de buscar formas de enfrentamento mais saudáveis.

Organização da rotina de busca



Estabelecer uma rotina estruturada durante a procura por emprego é uma prática recomendada por profissionais de psicologia. A psicóloga Karla Cardozo explica que a estruturação da rotina durante a busca por emprego é fundamental para a saúde emocional. Segundo a profissional, a previsibilidade das atividades diárias ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, proporcionando ao candidato uma maior sensação de controle sobre o processo. Reservar horários fixos para buscar vagas, enviar currículos e preparar-se para entrevistas favorece a disciplina e evita o desgaste emocional provocado por uma busca desorganizada.

Investimento no autoconhecimento e aprimoramento



O período de transição profissional também pode ser uma oportunidade para investir no desenvolvimento pessoal. Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a realização de cursos on-line permite a atualização de conhecimentos e o fortalecimento de competências exigidas pelo mercado de trabalho. Além disso, revisar e adaptar o currículo de acordo com as exigências de cada vaga contribui para destacar o perfil profissional nos processos seletivos.

Prática de técnicas de relaxamento



Exercícios de respiração, meditação e a prática regular de atividades físicas são recursos indicados para o controle da ansiedade. De acordo com o Ministério da Saúde, essas práticas aumentam a liberação de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como serotonina e endorfina, ajudando a aliviar sintomas emocionais.

Busca por apoio emocional



A presença de uma rede de apoio é fundamental em momentos de instabilidade emocional. A Cartilha de Atenção à Saúde Mental, do Ministério da Saúde, reforça a importância do acolhimento, da escuta ativa e do fortalecimento de vínculos em contextos de vulnerabilidade. Em situações como a busca por emprego, o contato com familiares, amigos ou grupos de apoio pode contribuir para enfrentar a pressão emocional de forma mais saudável.

Manutenção do pensamento positivo e resiliência



A resiliência profissional é uma competência valorizada por especialistas em carreira, como os do portal VAGAS.com. Segundo eles, ser resiliente significa manter-se produtivo e emocionalmente equilibrado mesmo diante de pressões e adversidades no ambiente de trabalho. Essa habilidade permite que o profissional enfrente desafios, como a rejeição em processos seletivos, sem perder o foco e a motivação. Cada entrevista ou processo seletivo pode ser encarado como uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional. Desenvolver a resiliência contribui para uma busca por emprego mais estratégica e menos impactada emocionalmente pelas dificuldades encontradas ao longo do caminho.

No blog do O Currículo, é possível encontrar conteúdos que ajudam profissionais a se prepararem emocionalmente para os desafios do mercado de trabalho. Um exemplo é o artigo “Estressado? Veja 9 dicas para diminuir esse mal no trabalho”, que apresenta dicas para lidar com o estresse no ambiente profissional. A combinação entre preparo técnico e equilíbrio emocional pode fazer toda a diferença para manter a confiança durante a busca por uma nova oportunidade.

