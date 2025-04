1NCE capta US$ 60 milhões em nova rodada de financiamento

1NCE, um dos fornecedores de software e conectividade para IoT que mais crescem no mundo, anunciou hoje a conclusão de uma rodada de financiamento no valor de US$60 milhões.

A 1NCE oferece uma plataforma de software para produtos conectados a mais de 24.000 clientes, que gerenciam 30 milhões de dispositivos em mais de 170 países. Desde seu lançamento no mercado em 2018, a empresa tem se destacado como um verdadeiro disruptor no setor de IoT, ao integrar a conectividade como um componente essencial de sua plataforma de software. Atualmente, a 1NCE opera a maior rede de IoT baseada em nuvem do mundo. Sua plataforma foi reconhecida como a “Melhor Inovação em Internet das Coisas” no prêmio SaaS 2024.

Desde 2017, a 1NCE já arrecadou um total de US$160 milhões provenientes de investidores de cinco países. A lista de investidores inclui Deutsche Telekom, iSquared Capital, Kensington Capital Partners, SoftBank Corp., Vicenda Group, além de membros da equipe executiva da própria 1NCE.

Esta nova rodada de financiamento reforça o plano da 1NCE de concluir sua expansão global, iniciada em 2022 com foco nos Estados Unidos, na região Ásia-Pacífico (APAC) e na América Latina (LATAM). Atualmente, a empresa conta com colaboradores em 30 países e possui filiais em 11 deles, oferecendo operações regionais de vendas, faturamento, distribuição e armazenamento. Com uma experiência digital de cliente consolidada e suporte disponível em 25 idiomas, a 1NCE já atende usuários em mais de 50 países.

Parte dos recursos captados nesta rodada será destinada a ampliar ainda mais a presença da empresa nos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos são o nosso maior e mais dinâmico mercado, e estamos expandindo nossa equipe local para acelerar esse crescimento. A 1NCE já oferece uma qualidade extremamente elevada, com consistência e disponibilidade de 99,97% nos pontos de extremidade, um padrão que define o setor. Este novo financiamento fortalece ainda mais nossa capacidade de ampliar nossa vantagem competitiva globalmente”, afirma Ivo Rook, codiretor executivo da 1NCE.

A 1NCE também pretende utilizar os recursos obtidos para ampliar seu portfólio de produtos voltados a casos de uso em diversos setores verticais. A empresa está se preparando para o lançamento de sua plataforma de próxima geração, com o objetivo de consolidar sua posição como referência em IoT. Para os clientes que já utilizam o software 1NCE OS em projetos com inteligência artificial, a 1NCE promete novidades em breve, com o lançamento de novos recursos. A empresa acredita que o avanço da IA impulsionará ainda mais a adoção da IoT,àmedida que os clientes intensificam a coleta de dados para alimentar sistemas baseados em IA.

“A 1NCE é um verdadeiro player global em IoT, com uma base diversificada de investidores dos setores financeiro e de telecomunicações. O fechamento de uma robusta Série C reforça que estamos no caminho certo para um crescimento sustentável com nossa plataforma SaaS de próxima geração”, afirma Alexander P. Sator, fundador e codiretor executivo da 1NCE.

A empresa segue fortalecendo sua equipe de liderança com nomes experientes do setor. Recentemente, a 1NCE nomeou Christoph Vilanek, veterano das telecomunicações, como presidente do Conselho Consultivo. Desde 2009, ele atua como CEO da Freenet, uma das maiores operadoras da Europa. No fim de 2024, a empresa também anunciou três novas adiçõesàsua equipe executiva (C-Suite).

Sobre a 1NCE

A 1NCE oferece uma plataforma de software para produtos conectados, proporcionando uma experiência de IoT descomplicada em mais de 170 países. Sua solução permite que os clientes coletem dados de dispositivos de forma simples, segura e confiável, transformando essas informações em inteligência acionável. A plataforma acelera a adoção da IoT, reduz o tempo de lançamento no mercado, aumenta a vida útil dos dispositivos e possibilita o gerenciamento eficiente de sensores ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a implantação até a desativação. Saiba mais em www.1NCE.com e siga a empresa no Facebook, LinkedIn e X.

