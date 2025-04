Winka Dubbeldam designada Diretora e CEO da SCI-Arc

O Instituto de Arquitetura do Sul da Califórnia (SCI-Arc) sente o prazer de anunciar que a Profa. Winka Dubbeldam foi designada a próxima Diretora e CEO do SCI-Arc. Arquiteta, educadora e líder holandesa de inovação em design, reconhecida mundialmente, Winka irá assumir oficialmente a função em 1º de setembro de 2025.

Winka traz mais de três décadas de experiênciaàvanguarda da prática e do ensino da arquitetura. É professora titular de arquitetura e atuou como Presidente da Escola de Design Stuart Weitzman da Universidade da Pensilvânia por dez anos (2013-2023). Anteriormente, iniciou e dirigiu o programa de Arquitetura Pós-Profissional por dez anos (2003-2013), proporcionando a estudantes internacionais habilidades inovadoras em design e conhecimento teórico e tecnológico de ponta, necessários para uma carreira produtiva e inovadora na área de arquitetura.

Winka é diretora fundadora da Archi-Tectonics, um estúdio premiado com escritórios em Nova York, Amsterdã e Hangzhou. Seu trabalho é conhecido por materiais híbridos sustentáveis, sistemas de construção inteligentes, e estruturas elegantes e inovadoras. Seu trabalho foi publicado em quatro monografias, com uma quinta, Monstros e Mutantes (Park Books, Suíça), a ser lançada no fim deste outono.

“O SCI-Arc tem sido um exemplo de experimentação radical há muito tempo, e me sinto honrada em ser parte de uma comunidade que redefine continuamente o que a arquitetura pode ser", disse Winka. "Estou na expectativa de dar continuidade ao legado de inovação da escola e promover novas oportunidades para alunos e professores se envolverem com o futuro do design."

Esta nomeação reflete o compromisso contínuo do SCI-Arc com a excelência em design, o pensamento crítico e a liderança mundial no ensino de arquitetura. A vasta experiência e a visão de futuro de Winka irão contribuir para dar forma ao próximo capítulo da evolução do SCI-Arc.

Ao olharmos para o futuro, também expressamos nossa profunda gratidão a Hernán Díaz Alonso por sua liderança transformadora durante a última década. Sob sua direção, o SCI-Arc expandiu seu alcance internacional, aprofundou sua agenda de pesquisa e redefiniu a educação arquitetônica para uma nova geração na era digital.

"O SCI-Arc sempre tratou de olhar adiante, desafiando convenções, correndo riscos e imaginando novos futuros para a arquitetura", compartilhou Hernán Díaz Alonso. "Estou entusiasmado para este próximo capítulo e sei que a escola está em excelentes mãos com a Winka. Ela é uma amiga de longa data do SCI-Arc, e sua visão, criatividade e perspectiva mundial se alinham profundamente com o espírito deste lugar. Este espírito nunca se centrou em uma única pessoa, mas sim sobre ideias que formamos juntos.

A liderança de Winka Dubbeldam sinaliza uma nova era para o SCI-Arc, uma era impulsionada pela curiosidade, investigação crítica e um compromisso em moldar o papel da arquitetura no mundo por vir.

Sobre o SCI-Arc

O Instituto de Arquitetura do Sul da Califórnia (SCI-Arc) é um centro de renome mundial em inovação e experimentação em arquitetura. Localizado no Distrito das Artes de Los Angeles, o SCI-Arc oferece programas de licenciatura, graduação e pós-graduação que preparam os alunos para reinventar o futuro do ambiente construído. Fundada em 1972, a instituição se distingue por seu espírito independente, pedagogia de vanguarda e influência mundial. Os professores e os ex-alunos do SCI-Arc estão entre os designers mais influentes do mundo, moldando a arquitetura e a cultura através de investigação crítica, inovação tecnológica e prática criativa.

Para mais informação, acesse sciarc.edu.

