Al Zorah anuncia parceria com Four Seasons para inaugurar um resort de luxo à beira-mar em Al Zorah, Ajman, em 2026

A Al Zorah Development Company, uma parceria entre o Governo de Ajman e a Solidere International, junto com o Four Seasons, anunciou planos para inaugurar o Four Seasons Resort Ajman em Al Zorah em 2026. O luxuoso resortàbeira-mar irá passar por amplas reformas na propriedade existente, incluindo melhorias nas acomodações e nas instalações públicas.

From left: George Saad, CEO of Al Zorah Development Company, and Adrian Messerli, Area President, Hotel Operations, EMEA at Four Seasons, during the signing of the agreement. (Photo: AETOSWire)

O resort irá contar com 23 vilas, 74 quartos e suítes, todos equipados com terraços privativos tendo vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico. Localizado a apenas 25 minutos do aeroporto internacional de Dubai, o resort oferece uma combinação exclusiva de conforto e tranquilidade natural.

George Saad, Diretor Executivo da Al Zorah Development Company, afirmou que o projeto representa uma oportunidade de transformar a propriedade atual em um destino de luxo de primeiro nível, ao combinar a cultura local com os padrões internacionais do Four Seasons. Ele espera atrair a atenção mundial e aumentar o apelo da região.

Bart Carnahan, Presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais, Gestão de Portfólios e Residencial do Four Seasons, expressou seu entusiasmo com a expansão da presença da marca nos EAU. Ele acrescentou que a cooperação com a Al Zorah Development visa oferecer uma experiência de luxo de classe mundial que destaca a renomada hospitalidade pela qual o Four Seasons é conhecido.

O resort foi projetado para combinar arquitetura moderna com jardins exuberantes, oferecendo várias instalações para atender hóspedes de todas as idades. Ele irá incluir uma academia de última geração, spa de luxo, praia privativa e uma piscina de borda infinita de 280 pés (85 m), dividida em áreas separadas para adultos e crianças.

Além disto, os hóspedes irão desfrutar de uma cuidadosa seleção de atividades, como programas infantis, excursões de mergulho e passeios guiados para explorar os manguezais e o riacho natural. Os entusiastas do golfe terão acesso ao Al Zorah Golf and Yacht Club, que conta com um campo de golfe profissional de 18 buracos projetado por Jack Nicklaus.

O resort também irá oferecer experiências gastronômicas com requinte, incluindo um restaurante de culinária internacional com vista panorâmica para o mar, um bar e restaurante juntoàpraia para desfrutar da atmosfera local, e um restaurante italiano que combina sabores locais e internacionais, tudo isto em meio a vistas deslumbrantes. O Four Seasons Resort em Al Zorah, Ajman, terá como foco o luxo e o serviço excepcional para proporcionar uma experiência de hospitalidade incomparável nos EAU.

