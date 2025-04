Áreas comuns e localização são diferenciais na escolha do imóvel, aponta estudo

Os empreendimentos imobiliários estão em constante adaptação para atender às demandas e expectativas de moradores e investidores. Nos últimos anos, tem crescido a preferência por residências compactas e próximas a estações de transporte e das principais vias da cidade. Por isso, a facilidade de deslocamento e a oferta de áreas comuns se tornaram um diferencial importante na hora de escolher um imóvel. É o que mostra a 3ª edição do anuário DataZap, unidade de inteligência de dados imobiliários do Grupo OLX.

As áreas comuns também foram citadas por 18% dos entrevistados quando questionados quais são as motivações para a compra. Nas áreas comuns, os itens mais desejado são churrasqueira, piscina externa, academia, espaço gourmet e salão de festas.

Há 15 anos atuando no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários compactos com foco no público investidor, a incorporadora Vitacon aposta na vasta oferta de áreas comuns de serviços e lazer em seus projetos. Os espaços incluem desde lavanderia, bicicletário, academia, espaço gourmet e piscina, até coworking, rooftop, horta compartilhada, pet place e estúdio de podcast.

“Entendemos que as áreas comuns são como a extensão da nossa casa. As pessoas querem cada vez mais ter espaços de lazer e serviços a poucos passos de distância e sem precisar sair do condomínio. Além de comodidade e praticidade, as áreas comuns oferecem conexão genuína entre os moradores”, afirma o CEO da Vitacon, Ariel Frankel.

O levantamento do DataZap mostrou ainda a importância da localização na hora de escolher um imóvel. A facilidade de comércios próximos de casa é valorizada para 77% dos compradores. A mobilidade também exerce influência na compra: a oferta de transporte público também é importante para 65% dos entrevistados.

“A localização é outro atributo muito importante em nossos projetos. Imóveis situados em regiões com boas opções de comércios, serviços, estações de transporte público e fácil deslocamento para outras áreas da cidade ampliam a qualidade de vida e estão sendo valorizados, especialmente nas grandes cidades”, acrescenta o executivo.

