Tecnologias que salvam vidas na EuroELSO 2025: Eurosets apresenta Landing Breathe e Xtreme Rescue

A Eurosets, uma empresa italiana de vanguarda especializada no design de dispositivos médicos que salvam vidas, apresenta duas importantes inovações no congresso EuroELSO 2025: Landing Breathe e Xtreme Rescue.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250428816074/pt/

Ettore Sansavini, GVM Care & Research President, and Antonio Petralia, CEO and Executive Vice President of Eurosets, with Xtreme Rescue and Jetson One

O Landing Breathe é um capnômetro de última geração projetado para oferecer monitoração plena tanto do pulmão oxigenador mecânico como do pulmão nativo durante tratamentos com ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea). O dispositivo está integrado ao Landing Advance, que já analisa 22 parâmetros metabólicos. Graças a esta tecnologia, os médicos podem contar com um quadro completo e em tempo real da condição respiratória do paciente, que otimiza a supervisão terapêutica.

Junto a esta inovação, a Eurosets também apresenta o Xtreme Rescue, uma máquina de ECMO portátil desenvolvida para suporte extra-hospitalar em situações cruciais. Pesando menos de 7 kg e feito de materiais como titânio, Kevlar, fibra de carbono e alumínio, é o dispositivo mais leve em sua categoria. Pode ser transportado facilmente por ambulância ou helicóptero e ativado em apenas alguns segundos. O Xtreme Rescue foi projetado para operar em sinergia com o Colibrì, outro dispositivo da Eurosets, garantindo suporte oportuno e confiável durante os momentos mais críticos. Seu sistema de montagem rápida e usabilidade imediata o tornam ideal para cenários extremos de resgate. Na EuroELSO, o dispositivo também foi apresentado em combinação com uma aeronave elétrica de decolagem vertical (eVTOL), ilustrando um futuro possível onde tecnologias avançadas e mobilidade inovadora se unem para chegar até mesmo às áreas mais remotas com rapidez.

"Com o Landing Breathe e o Xtreme Rescue, expandimos ainda mais nossa plataforma de dispositivos ECLS. Isso irá possibilitar que os médicos determinem o dispositivo mais adequado para uso em ambientes ambulatorial e hospitalar, além de permitir a monitoração de um número maior de parâmetros vitais", disse Antonio Petralia, Diretor Geral e Vice-Presidente Executivo da Eurosets.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250428816074/pt/

Assessoria de Imprensa da Eurosets

Ilenia Franchi - ilenia.franchi@elettrapr.it - +39 3939079914