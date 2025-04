Imersão da PipeRun debate estratégias de vendas recorrentes

Três dias de imersão em estratégias de vendas, marketing e atendimento, divididos em dez webinários para empresas de serviços recorrentes. Assim foi a Semana das Vendas Recorrentes, realizada pela PipeRun, entre os dias 15 e 17 de abril. A empresa de tecnologia especializada em CRM (gestão de relacionamento com clientes) reuniu mais de 20 especialistas para entregar conteúdo aplicável aos profissionais da área de vendas.

De acordo com o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, a proposta da Semana de Vendas Recorrentes não era apenas “gerar valor”. “Nosso objetivo era ensinar na prática como vender melhor, com menos esforço operacional e mais inteligência comercial”, disse.

O executivo afirma que a iniciativa foi pensada a partir das dores reais dos clientes e da audiência da PipeRun. “Percebemos dificuldades nas empresas com modelo de negócio baseado em contratos recorrentes, além de ineficiências no processo comercial, baixa previsibilidade financeira e uma sobrecarga de tarefas operacionais que drena energia e tempo das equipes”, aponta.

Segundo ele, o conteúdo da imersão foi desenhado para resolver esses e outros desafios. “Deixamos claro como a especialização em recorrência pode tirar o peso da operação e devolver tempo, visão e resultados aos times de marketing, vendas e atendimento. Ou seja: vimos na prática a importância de automatizar o que é repetitivo e colocar o vendedor para fazer o que realmente interessa: vender com contexto, estratégia e foco em relacionamento”, esclarece.

Reichert acrescenta que a imersão organizada pela PipeRun revelou um mercado sedento por conteúdo que gere impacto real nos números e no dia a dia das empresas. “Essa semana mostrou que conteúdo educativo, quando feito com intenção consultiva e conexão com a realidade, vira ferramenta de crescimento. E mais do que isso: vira referência para quem quer construir uma máquina de vendas previsível, escalável e lucrativa”, finaliza.

A Semana das Vendas Recorrentes teve a participação de mais de 20 painelistas e mais de 3,5 mil inscritos. A gravação de todos os painéis está disponível no site do evento e na playlist do YouTube.

Sobre PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

Website: https://crmpiperun.com/