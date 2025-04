Schneider Electric lança programa de canais de TI no Brasil

A Schneider Electric, empresa global na transformação digital da gestão de energia e automação, anuncia o lançamento de um programa inédito no Brasil com foco na capacitação técnica e certificação de canais de tecnologia da informação (TI) para atuação em serviços especializados. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de parceiros da empresa, ampliando a qualidade do atendimento ao cliente final por meio de profissionais preparados, com acesso a suporte exclusivo e ferramentas avançadas.



Voltado a canais de tecnologia da informação, o novo programa estabelece um modelo estruturado de requisitos e benefícios que contempla treinamentos personalizados, certificações técnicas reconhecidas, acesso prioritário a canais da Schneider Electric e uma rede colaborativa de especialistas direcionada à excelência na entrega de soluções.



“Ao criar esse programa, buscamos desenvolver uma base sólida de parceiros altamente qualificados que possam atender com excelência às necessidades específicas de nossos clientes no país”, afirma Luis Cuevas, diretor de Secure Power e Negócios de Data Center da Schneider Electric no Brasil. “Essa é uma estratégia que reforça nosso compromisso com o mercado brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura entregas alinhadas às novas exigências do setor”.

Movimento acompanha projeção de crescimento do mercado nacional

?O segmento de canais de TI no Brasil projeta um crescimento expressivo de 13% em 2025, impulsionado por investimentos em ambientes híbridos, inteligência artificial (IA) generativa e segurança cibernética, conforme análise da IDC (International Data Corporation).



De acordo com Cuevas, ao contrário de outras iniciativas globais da Schneider Electric, este lançamento foi desenhado especialmente para o mercado nacional, considerando as particularidades da operação no país e a crescente demanda por atividades técnicas de alto valor agregado.



“Com a nova estrutura, esperamos impulsionar o desempenho da nossa cadeia de ofertas operacionais, garantindo agilidade e qualidade em todas as etapas da jornada do cliente”, acrescenta Cuevas.

