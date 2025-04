Empresa de Barra do Piraí ganha Selo Amiga da Mulher

A segurança das mulheres no ambiente de trabalho ainda é uma preocupação recorrente. De acordo com a quarta edição do relatório Women @ Work, realizado pela Deloitte, quase metade das profissionais brasileiras (49%) relatam sentir-se inseguras em seus locais de trabalho. Além disso, uma em cada quatro (25%) já enfrentou situações desconfortáveis ou de assédio por parte de clientes. Diante deste cenário, iniciativas públicas como o Selo Empresa Amiga da Mulher atuam para promover mais igualdade e inclusão das mulheres no mercado de trabalho.

No ano de 2025, o Governo do Rio de Janeiro concedeu este selo a 64 empresas do estado, a fim de reconhecer as organizações que adotam práticas efetivas de inclusão, segurança e desenvolvimento feminino no ambiente de trabalho e na comunidade. Entre as certificadas está a franquia do Cartão de TODOS de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O selo foi entregue em cerimônia realizada no Hotel Fairmont, com a presença de Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, Analine Castro, primeira-dama do estado, Heloísa Aguiar, Secretária da Mulher e Fernanda Curdi, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

Atualmente, 80% do quadro de funcionários do Cartão de TODOS Barra do Piraí é composto por mulheres, sendo que 50% dos cargos de liderança são ocupados por elas. O selo, concedido após avaliação da comissão em fevereiro de 2025, classificou a unidade na Categoria Prata, consolidando-a como uma referência em responsabilidade social e equidade de gênero no estado.

Segundo o gestor da franquia, Rafael Rodrigues Moreira, a conquista do selo reflete o compromisso da empresa com a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. “Esse reconhecimento chancela ações concretas que promovem a autonomia, o bem-estar e o crescimento profissional das mulheres, tanto dentro da organização quanto na sociedade”, afirma.

De acordo com Moreira, a unidade de Barra do Piraí, a primeira franquia do Cartão de TODOS a nível nacional a receber a certificação, tem implementado diversas iniciativas para promover a igualdade de oportunidades, garantindo acesso igualitário ao desenvolvimento profissional, promoção e remuneração, além de adotar práticas inclusivas no recrutamento e seleção. No ambiente corporativo, Moreira ressalta que “a empresa tem reforçado a segurança e o acolhimento das mulheres por meio de uma política de tolerância zero contra assédio e discriminação de gênero, com canais seguros para denúncias e medidas de proteção a vítimas”.

Outra frente de destaque nas ações desenvolvidas pela empresa é o investimento em capacitação e liderança feminina. Para estimular o desenvolvimento profissional, Moreira explica que colocaram à disposição das colaboradoras cursos gratuitos pela plataforma Refuturiza, programas de treinamento, mentorias e incentivo à ascensão a cargos de liderança.

Além disso, a empresa desenvolve parcerias com a Prefeitura Municipal, ONGs e organizações locais para promover capacitação profissional, empreendedorismo feminino e suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência doméstica.

