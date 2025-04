Caf lança a solução Doc Less para otimizar o onboarding

Pensando em transformar a necessidade de capturar documentos físicos durante o processo de cadastro, a Caf, empresa especializada em soluções de combate à fraude, apresenta o Doc Less com a proposta de redefinir o processo de integração digital. O recurso visa não só diminuir as desistências, como também impactar diretamente na receita das empresas, ao oferecer uma nova experiência aos seus usuários.

O Onboarding Doc Less busca eliminar a necessidade de capturar documentos já cadastrados em sua base de dados. Para isso basta o usuário inserir o número de seu CPF, e caso o documento já esteja na base da Caf, ele é reutilizado, permitindo que os usuários avancem diretamente para etapas mais simples, como a selfie de validação que combina tecnologias de reconhecimento facial com prova de vida por inteligência artificial (IA). Para aqueles que ainda não possuem registro, o processo tradicional de captura continua disponível, sem comprometer a segurança com validação documental precisa. Além disso, a solução pode ser customizada, permitindo que cada empresa configure camadas adicionais de validação conforme sua predileção de risco.

Segundo o Chief Technology Officer (CTO) da Caf, José Oliveira, foram observados resultados expressivos, após o uso da solução. “Entre os principais impactos estão o aumento de conversões com taxas até 70% superiores, processos mais ágeis e eficientes no onboarding sem abrir mão da segurança, infraestrutura 100% interna, assegurando máxima confiabilidade e proteção dos dados contra fraudes sem depender de fornecedores externos, visando garantir maior estabilidade e flexibilidade para configurar regras adicionais conforme necessidades específicas”, explicou.

O Doc Less também se integra à outra solução da Caf, que garante conformidade com a Lei 14.790/23, além de oferecer proteção contra fraudes e lavagem de dinheiro. José Oliveira explica que o Doc Less não apenas ajuda na solução de problemas operacionais das empresas, mas também pode permitir uma nova experiência do usuário ao eliminar barreiras desnecessárias no cadastro.

Website: https://www.caf.io/pt/docless