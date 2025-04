Giuliana Flores inaugura loja no bairro do Ipiranga, em São Paulo

A Giuliana Flores, marca que atua no comércio de flores e presentes, inaugura mais uma loja na capital paulista. O bairro escolhido para receber a 11ª loja da marca é o Ipiranga. O novo espaço, na rua Bom Pastor nº 1.177, conta com 182 metros quadrados, seguindo o padrão das demais lojas da empresa.

Expandindo a presença física, a nova unidade se soma a outras dez lojas localizadas em Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Tatuapé e Vila Nova Conceição. Além disso, a empresa conta com oito quiosques, uma rede de 800 floriculturas associadas, 300 parceiros de marketplaces e um centro de distribuição em São Caetano do Sul (SP), com 2,7 mil metros quadrados, capaz de atender 85% dos pedidos em até uma hora.

A abertura das lojas de rua complementa a atuação digital, visando refletir o compromisso em atender diferentes perfis de consumidores, incluindo aqueles que ainda preferem a experiência de compra presencial. A estratégia segue na contramão do mercado, já que muitas empresas costumam iniciar no varejo físico antes de expandir para o digital. Ademais, a companhia ampliou sua presença para além das lojas, instalando 15 máquinas de venda automática em pontos estratégicos da capital e da região metropolitana, como aeroportos, teatros e centros de eventos.

"Estamos vivendo um período de crescimento, focados em expandir nossos serviços para alcançar um público ainda mais amplo. A nova loja traz grandes expectativas, especialmente por estar no Ipiranga, um bairro tradicional, com forte presença residencial e excelente infraestrutura comercial", destaca Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/