Topcon Agriculture apresentará soluções inovadoras de agricultura de precisão na Agrishow 2025, no Brasil

A Topcon Agriculture apresentará seu portfólio completo de soluções agrícolas na Agrishow 2025, no Brasil. A empresa demonstrará como suas tecnologias inovadoras ajudam os agricultores a otimizar as operações, reduzir os custos com insumos e aumentar a produtividade. Serão exibidas soluções para aplicações essenciais, incluindo preparo do solo, semeadura e plantio, cuidados com as culturas, colheita, gerenciamento de alimentação animal e pesagem.

“A participação da Topcon na Agrishow 2025 reflete nosso compromisso em fornecer tecnologias práticas que atendam aos desafios diários dos agricultores, ao mesmo tempo em que melhoram a produtividade e a sustentabilidade das fazendas”, disse Bruno Lucio, Diretor Vendas da América Latina da Topcon Agriculture. “Estamos ansiosos para demonstrar como nossas soluções de precisão podem ser implementadas em diversas operações agrícolas da região.”

Um dos principais destaques da feira será a nova solução de direção Value Line, desenvolvida especificamente para agricultores que utilizam tratores de médio porte em pequenas e médias propriedades. Essa nova oferta representa um avanço significativo ao tornar a tecnologia de direção automática, normalmente usada em máquinas maiores, acessível a um número maior de produtores. A solução é um pacote completo que inclui um receptor GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite), um controlador de volante elétrico, um console com tela sensível ao toque e software intuitivo, compatível com tratores de direção nas rodas dianteiras. Os agricultores também podem adicionar serviços de correção por satélite ou RTK, como o Topnet Live, para maior precisão, de acordo com suas necessidades específicas.

“A Topcon tem mais de 90 anos de experiência, sendo mais de 40 deles dedicados ao desenvolvimento de tecnologias agrícolas essenciais para a produção vegetal e animal. Estamos comprometidos em levar soluções eficazes para a agricultura global por meio de aplicações-chave,” afirmou Bruno Lucio. “Temos soluções que cobrem todo o ciclo agrícola e um legado em precisão. Os agricultores enfrentam fatores econômicos, ambientais, sociais e políticos, e precisam de soluções que reduzam custos com insumos, aumentem a produção e promovam a sustentabilidade. No seu cerne, a agricultura de precisão busca otimizar a rentabilidade e a eficiência por meio da tecnologia.”

Mais informações sobre as soluções da Topcon estão disponíveis em: topconpositioning.com/br/pt/solutions/agriculture. A Topcon estará na Agrishow 2025, no estande A7B, de 28 de abril a 2 de maio. Informações disponíveis também em: topconpositioning.com/br/pt/campaigns/agrishow-2025.

Sobre a Topcon Positioning Systems

A Topcon Positioning Systems é uma empresa líder global em design, fabricação e distribuição de soluções de medição de precisão e fluxos de trabalho para os mercados de construção, geoespacial e agricultura. A sede da Topcon Positioning Systems está localizada em Livermore, Califórnia, EUA (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Sua sede europeia fica em Zoetermeer, Países Baixos. A Topcon Corporation (topcon.com), fundada em 1932, está listada na Bolsa de Valores de Tóquio (7732). Topcon Agriculture: (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)

