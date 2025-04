Guanabara levará cover de Lady Gaga à Rodoviária do Rio

O show gratuito de Lady Gaga, marcado para o próximo dia 3 de maio na Praia de Copacabana, está movimentando o país e aumentando a demanda de viagens do setor de transporte rodoviário. A Guanabara, uma das maiores empresas de ônibus do Brasil, prepara uma ação de boas-vindas para os fãs que chegam ao Rio, em parceria com a concessionária que administra a Rodoviária do Rio, uma das principais portas de entrada terrestre para o evento.

Na manhã de 30 de abril (6h às 12h), véspera do feriado do Dia do Trabalhador, a Guanabara realizará um receptivo temático com uma cover oficial da Lady Gaga, que irá receber os passageiros e o público que virá ao show. A ação, que ocorre nos salões de desembarque e plataformas da Rodoviária do Rio, pretende celebrar o poder da cultura pop como vetor de turismo e reforçar o compromisso da empresa com a experiência do cliente em momentos como este.

“A Lady Gaga tem uma base de fãs apaixonada e que se mobiliza para acompanhá-la. Sabemos que muitos escolheram o ônibus para viajar com conforto e economia, por isso queremos recebê-los à altura desse espetáculo”, afirma Rodrigo Mont’Alverne, gerente de Marketing da Guanabara. “Além disso, queremos valorizar o transporte rodoviário como protagonista no turismo nacional”.

Segundo a Rodoviária do Rio, são esperados mais de 200 mil (238.700) viajantes até o dia 5 de maio. O número de desembarques será maior em função do show da Lady Gaga no sábado (3/5). Somente chegando ao Rio, o terminal deve registrar mais de 121 mil pessoas, um volume maior 100% se comparado a dias normais. Quem chega pelo terminal vem, em sua maioria de regiões do Sudeste como as cidades de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, mas também há bom movimento de regiões como Brasília (DF). A grande movimentação já começa nesta quarta-feira (30/4) impulsionada pelo feriado nacional. Os dias com maior número de desembarques devem ser a sexta-feira (2/5) e o sábado (3/5), com mais de 50 mil pessoas chegando ao Rio de ônibus. A busca por passagens rodoviárias deve ser 10% maior que o período que compreendeu o final de semana do show da Madonna. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) informou que as viações já se preparam para ampliar a oferta de horários, diante do aumento da demanda fora da alta temporada.

De acordo com a 5ª prévia da pesquisa de ocupação hoteleira do HotéisRIO para o show, divulgada dia 16 de abril, a média na cidade, que vem crescendo, está em 71,40%. As regiões mais procuradas são Copacabana/Leme (83,67%), Ipanema/Leblon (82,10%), Barra da Tijuca/ Recreio/São Conrado (69,46%), Flamengo/Botafogo (66,65%) e Centro (54,21%). Os números indicam um aumento significativo na demanda por hospedagem, especialmente nas áreas próximas ao local do evento. ?Esses números refletem o impacto positivo de grandes eventos culturais na economia local, impulsionando não apenas o setor hoteleiro, mas também o turismo e o comércio na cidade.

Sobre a Guanabara



Com atuação em mais de dois mil destinos nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a Guanabara investiu nos últimos anos em frota e ampliou os serviços aos passageiros como os programas de fidelidade.

Website: http://viajeguanabara.com.br