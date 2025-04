Ciclo Assist oferece assistência funeral personalizada

Segundo dados recentes da Global Growth Insights, o mercado global de cuidados com a morte foi avaliado em US$ 139,6 bilhões em 2024 e projeta-se que alcance US$ 164,5 bilhões até 2033. Tendências emergentes do setor incluem a personalização, com preferência por serviços memoriais personalizados, com um crescimento registrado em 30%.

Atenta ao cenário de mercado, a Ciclo Assist, empresa especializada em assistência funeral, disponibiliza planos que abrangem desde os trâmites burocráticos até a organização da cerimônia de despedida, seja ela um sepultamento tradicional ou cremação.

Segundo Bernardo M., fundador da Ciclo, a essência do serviço reside na simplicidade e no custo-benefício que a empresa busca proporcionar às famílias.

“Desenvolvemos uma assistência funeral a fim de oferecer uma solução para quem busca se planejar e garantir segurança para toda a família. O serviço cobre todo o trâmite que um funeral exige, sendo sepultamento tradicional ou cremação: desde os processos burocráticos e taxas, até a organização da cerimônia”, explica.

Ele destaca que, ao optar por um dos planos da Ciclo, o cliente se exime de preocupações adicionais em um período de fragilidade. A assistência funeral da empresa oferece uma cobertura que inclui:

Registro de óbito em cartório;

Pagamento de taxas;

Locação de sala velatória;

Sepultamento em cemitério particular ou municipal;

Transporte do corpo (até 300km);

Acompanhamento de familiar para liberação do corpo;

Urna;

Tanatopraxia e acomodação na urna;

Coroa e ornamentação com flores naturais;

Atendimento 24h;

Segundo o especialista, além da cobertura funeral, os titulares dos planos Ciclo Assist têm à disposição funcionalidades extras, como suporte 24h das assistências residencial e veicular (serviços como eletricista, bombeiro hidráulico, mecânico, reboque, etc.).

“A Ciclo também oferece descontos exclusivos em estabelecimentos parceiros, reembolso de medicamentos, seguro de vida e participação automática em sorteios mensais”, complementa.

Modelos de contratação para cada necessidade

A empresa oferece diferentes categorias de planos para atender às necessidades familiares:

Individual : proteção completa para uma pessoa, com adesão até 80 anos, acesso a cobertura e funcionalidades exclusivas sem taxa de adesão;

: proteção completa para uma pessoa, com adesão até 80 anos, acesso a cobertura e funcionalidades exclusivas sem taxa de adesão; Familiar : abrange o titular e cônjuge (até 80 anos), filhos até 21 anos automaticamente, e permite a inclusão de até 4 familiares adicionais (até 60 anos), acesso a cobertura e funcionalidades exclusivas sem taxa de adesão;

: abrange o titular e cônjuge (até 80 anos), filhos até 21 anos automaticamente, e permite a inclusão de até 4 familiares adicionais (até 60 anos), acesso a cobertura e funcionalidades exclusivas sem taxa de adesão; Familiar Plus: oferece a mesma cobertura do plano familiar, com o diferencial de incluir pais e sogros do titular e cônjuge (até 80 anos), buscando garantir segurança para um grupo familiar ainda maior.

Planejamento familiar promove tranquilidade financeira

O fundador da Ciclo enfatiza a importância da adesão a um plano de assistência funeral para a organização financeira familiar. “A contratação de um plano funeral familiar é um auxílio para o planejamento e organização financeira que, por sua vez, evitará a surpresa desagradável de arcar com altos valores praticados pelo mercado, em momentos sensíveis de vulnerabilidade e sofrimento”, afirma.

Ele destaca que, ao se planejar, a família pode evitar um impacto financeiro inesperado e oneroso em um momento já delicado.

“Temos como premissa prezar por um atendimento humanizado e acolhedor, buscando compreender a sensibilidade do momento. É necessário encarar o ‘inevitável’, mas é possível fazê-lo com leveza e sensibilidade”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://cicloassist.com.br/