RYD chega a todas as capitais e mais 500 cidades

A RYD alcançou a marca de 10 mil entregas por dia, em todas as capitais e em mais de 500 cidades do Brasil em 2025. A empresa surgiu em 2018, em Montes Claros (MG), como serviço de mobilidade veicular. O delivery de farmácias se tornou o segundo nicho de mercado a ser explorado, uma escolha estratégica diante de um período desafiador, em 2020.

“Na pandemia de Covid-19, todos estavam procurando como obter itens para consumo em casa. Crescemos durante a crise sanitária realizando entregas”, explica Ricardo Odon, CEO da RYD. “Essa decisão permitiu que a empresa se estabelecesse e expandisse suas operações em um momento de alta demanda por serviços de entrega”, complementa.

A RYD conecta empresas e entregadores, atuando como uma ponte entre negócios que necessitam realizar entregas e uma rede de entregadores parceiros. Odon explica que, para estabelecer essa conexão, a empresa adota uma abordagem proativa.

“Participamos de feiras do setor de farmácia para ampliar a captação de empresas para realizar as entregas. Essa estratégia de participação em eventos do setor permite à RYD construir relacionamentos diretos com potenciais clientes e apresentar seus serviços”, diz.

Projeções estimam que o mercado de entrega de alimentos on-line no país alcançou um faturamento de cerca de US$ 19 bilhões em 2024, conforme publicação do site the bizness. O delivery deve crescer a uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 8,33%, resultando em um volume de mercado projetado de mais de US$ 28 bilhões até 2029.

Tecnologia

Odon destaca que, em um mercado de entregas cada vez mais competitivo, a RYD busca se destacar por meio da tecnologia, que é um pilar fundamental da empresa. “A implementação de IA no processo de logística otimiza rotas e agiliza a entrega, com o objetivo de oferecer um serviço rápido e eficiente para os clientes”, afirma.

Processo de solicitação

A plataforma da RYD foi desenvolvida para facilitar o processo de solicitação de entregas para as empresas. Toda solicitação é feita via web diretamente pelo painel, tendo a possibilidade de fazer integração com CRM/ERP via API própria.

“Essa integração com sistemas de gestão já utilizados pelas empresas simplifica o fluxo de trabalho e evita a necessidade de processos manuais complexos”, acrescenta.

Expansão e consolidação

Odon ressalta que a Ryd possui diversos planos para o futuro. “Nosso objetivo é o crescimento nos interiores brasileiros e deixar nossa marca mais consolidada”, afirma o empresário sobre as projeções para 2025.

O CEO também ressalta a constante atenção da empresa às dinâmicas do mercado: “Estamos atentos às mudanças para melhorar nosso campo de visão e crescimento”, frisa.

O crescimento exponencial do mercado de entregas

O mercado de entregas e delivery no Brasil tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela mudança nos hábitos de consumo e pela conveniência que esses serviços oferecem. Para se ter uma ideia, quatro a cada dez brasileiros (40%) pedem comida via delivery, segundo uma sondagem da Ticket compartilhada pelo portal E-commerce Brasil.

“A pandemia de Covid-19 acelerou ainda mais essa tendência, tornando o delivery essencial para diversos setores, como o farmacêutico, o alimentício e o varejista em geral”, observa Ricardo Odon.

Para ele, a expectativa é que esse mercado continue em expansão, com novas tecnologias e modelos de negócio surgindo para atender a uma demanda cada vez maior por agilidade e praticidade nas entregas. “A RYD Entregas, atenta a esse cenário, busca se posicionar como um player relevante, investindo em tecnologia e na expansão de sua atuação para aproveitar as oportunidades desse mercado em constante evolução”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: http://www.ryd.com.br