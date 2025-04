Ferramenta ajuda a prevenir vazamento de dados sensíveis

A crescente digitalização trouxe consigo um aumento exponencial nas violações de dados. Segundo informações da Surfshark, cerca de 22,8 bilhões de contas já foram comprometidas ao redor do mundo, sendo mais de 416 milhões apenas no Brasil. Nesse cenário, o Fortinet DLP (Data Loss Prevention) se apresenta como uma solução para prevenir a perda ou vazamento de informações sensíveis.



“A ferramenta é projetada para identificar, monitorar e proteger dados sensíveis contra acessos não autorizados, exfiltração ou destruição acidental. Além disso, ela também analisa padrões de tráfego e comportamento dos usuários para bloquear movimentações suspeitas de dados em tempo real”, explica Clério Almeida, CEO da Brasiline Tecnologia, empresa especializada no segmento de segurança da informação.



De acordo com o empresário, os números citados mostram a gravidade do cenário global de segurança cibernética. “Com mais de 22 bilhões de contas violadas, as organizações precisam adotar estratégias robustas de proteção. Esses dados reforçam a importância de soluções como o DLP e de inteligência contra ameaças para mitigar riscos”.



A solução também é utilizada para proteger informações como PII (dados pessoais), registros financeiros, propriedade intelectual, informações de clientes e dados regulamentados, como aqueles cobertos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



“Ela emprega análise profunda de conteúdo e integração com SIEM (Security Information and Event Management) e IPS (Intrusion Prevention System) para respostas rápidas a tentativas de vazamento”, explica Almeida.



Integração e proteção



Buscando proporcionar uma abordagem unificada para visibilidade, prevenção e resposta a incidentes, a solução da Fortinet se integra nativamente a outras ferramentas de segurança da empresa, como firewalls, sistemas de prevenção de intrusão (IPS) e soluções de segurança na nuvem.



“Essa integração com soluções de endpoint e tecnologias como FortiSIEM e FortiAnalyzer, permitem uma abordagem centralizada e coordenada, otimizando a proteção e reduzindo a carga sobre as equipes de TI”, afirma Almeida.



Segundo o especialista, a ferramenta ainda oferece insights sobre incidentes prevenidos e auxilia no cumprimento de regulamentações, fazendo com que as empresas possam medir a eficácia da solução após sua implementação. “As organizações podem avaliar o desempenho do DLP com indicadores como a redução de vazamento, o número de tentativas bloqueadas e relatórios de eventos críticos capturados pela solução”.



Com o aumento do trabalho remoto e o uso de dispositivos pessoais, o DLP evoluiu para proteger dados também fora da rede tradicional, ao atuar em endpoints, monitorar atividades em nuvem e aplicar políticas de controle de dados em e-mails, aplicativos e dispositivos móveis, como explica o CEO. “Isso ajuda a garantir segurança mesmo em ambientes descentralizados”.



Diante do cenário atual de ameaças cibernéticas, o DLP tem como objetivo se posicionar como uma solução estratégica para empresas que buscam proteger suas informações mais valiosas. “A segurança de dados não pode ser tratada como uma opção. Investir em tecnologias de proteção cibernética é essencial para mitigar riscos e garantir a integridade dos ativos digitais”, finaliza.



