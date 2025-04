Poços recebe etapa da Copa Internacional de Mountain Bike

Poços de Caldas já começou os preparativos para receber mais uma etapa da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), que acontece entre os dias 6 e 8 de junho. Esta será a segunda vez que a cidade recebe o evento, que promete atrair atletas, equipes técnicas e espectadores de várias partes do Brasil e do mundo.



A competição contará com três modalidades principais: Maratona (XCM), Short Track (XCC) e Cross Country Olímpico (XCO). Cada uma delas oferece desafios distintos, atraindo tanto atletas amadores quanto profissionais de alto nível. O evento acontecerá no Parque do Cristo, localizado na Serra de São Domingos, um dos cartões postais da cidade.



Além do espetáculo esportivo, a etapa da CIMTB movimenta significativamente o trade turístico e a economia local. Hotéis e pousadas projetam alta ocupação, enquanto bares, restaurantes e o comércio em geral devem se beneficiar do aumento no fluxo de visitantes. De acordo com Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Vilage Inn All Inclusive Poços de Caldas, o setor hoteleiro já mostra indícios de que está preparado para receber o evento.



“A preparação começa com antecedência, tanto no reforço das equipes quanto na oferta de serviços que atendam ao perfil dos visitantes. Os hotéis, por exemplo, adaptam cardápios, horários de café da manhã e até oferecem espaços para guardar as bicicletas. Outro ponto é a parceria com os organizadores. Vemos hotéis se alinhando com a logística do evento, facilitando check-ins mais flexíveis e até criando pacotes especiais para atletas e equipes”, explica Aly.



Para o empresário, o impacto vai além do período da competição. “A visibilidade proporcionada pela CIMTB fortalece a imagem de Poços de Caldas como destino turístico e esportivo, atraindo novos visitantes e investidores ao longo do ano. A cidade, conhecida por suas belezas naturais e infraestrutura, se consolida como um polo para eventos de grande porte”, avalia.



“Além disso, o fato de o evento acontecer no começo de junho é ótimo porque antecipa a alta do inverno, que já é um período naturalmente mais cheio na cidade. Ou seja, acaba estendendo o tempo de alta ocupação e movimentando o calendário da hotelaria com mais equilíbrio. Muita gente aproveita a vinda pro evento e já emenda com alguns dias a mais de descanso ou turismo na cidade”, acrescenta.



Aly ressalta que eventos como esse, além de ter um impacto econômico direto e imediato na região, também geram frutos a longo prazo. “A visibilidade que Poços ganha ao sediar uma etapa internacional é imensa. Estamos falando de mídia especializada, atletas estrangeiros e cobertura nacional. Tudo isso amplia o alcance da nossa cidade e, inevitavelmente, acaba atraindo investimentos futuros, seja no turismo ou em outros setores ligados à infraestrutura e à hospitalidade”, finaliza.

