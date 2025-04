Musicais aquecem turismo e hotelaria em São Paulo

Neste primeiro semestre de 2025, a cidade de São Paulo recebe uma programação diversificada de musicais, que inclui produções nacionais e internacionais de grande sucesso, clássicos da Broadway e até montagens inéditas.

Alguns destaques são Mamma Mia!, baseado no repertório do grupo sueco ABBA; Wicked, a peça que inspirou o filme ganhador de dois Oscars; Rita Lee – Uma Autobiografia Musical, baseado na vida da cantora e com as principais músicas de sua carreira; e Sweeney Todd, que conta com uma orquestra ao vivo, conforme noticiado pelo portal da rádio Alpha FM.

Para Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Jaraguá São Paulo, as atrações são uma peça-chave no turismo da capital paulista. “Nos arredores dos teatros, é visível o aumento na circulação de turistas. Restaurantes ficam cheios antes das apresentações, a ocupação dos hotéis cresce nos fins de semana e o comércio registra maior movimento, refletindo o impacto econômico gerado pelo setor teatral na cidade”, analisa.

De acordo com o profissional, a programação cultural de São Paulo passa por constantes mudanças, e 2025 segue essa tendência com uma oferta variada de espetáculos. O turismo cultural, antes restrito a um público específico, hoje influencia diferentes setores da cidade. Quem assiste a um musical muitas vezes também frequenta restaurantes, visita outros espaços culturais e prolonga a estadia.

“Outro aspecto que merece destaque é o investimento em experiências interativas. Exposições, espetáculos e até passeios turísticos têm apostado cada vez mais na imersão do público, criando algo além do tradicional ‘ver e tirar fotos’”, adiciona.

O impacto da retomada dos eventos culturais

A retomada de festivais musicais e eventos culturais presenciais após a pandemia tem impulsionado o setor de eventos no Brasil, especialmente em São Paulo, onde a demanda por esse tipo de entretenimento tem se mantido alta, segundo Ricardo Aly.

O profissional também frisa que a volta das apresentações ao vivo levou a um aumento significativo na circulação de pessoas e no consumo de serviços ligados à cultura. “O mais bacana é que essa onda não beneficia apenas os gigantes da indústria. Pequenos espaços culturais e produções independentes também têm sentido o impacto positivo desse novo momento”, comenta.

Estratégias da rede hoteleira para atender à demanda

Para atender ao crescimento da demanda gerada pela intensa programação de musicais e outros eventos culturais, a rede hoteleira de São Paulo tem apostado em diferentes estratégias para atrair e fidelizar o público.

“Há uma tendência clara de personalização dos serviços. Alguns hotéis já oferecem descontos para quem apresenta ingressos de espetáculos, enquanto outros criam pacotes que incluem hospedagem e transporte para os teatros. Além disso, muitos restaurantes de hotel e serviços de room service estão estendendo o horário de funcionamento para atender os hóspedes que voltam tarde das apresentações”, detalha.

O especialista ainda destaca que os hotéis têm investido no conceito de "turismo de experiência", incluindo elementos como decoração inspirada em musicais, drinks temáticos nos bares e até playlists especiais nos lounges.

Impulsionada pela diversidade da programação cultural na cidade, a expectativa do setor hoteleiro para o primeiro semestre de 2025 é de alta ocupação, conforme explica Ricardo Aly.

“Esse movimento também influencia os investimentos no setor. Com o aumento da procura, algumas redes hoteleiras já anunciaram reformas e ampliações para atender às novas exigências do público e ajustar sua estrutura ao cenário atual”, finaliza.

