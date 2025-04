Grant Thornton inicia mentoria Women Beyond 2025

A Grant Thornton, uma das maiores empresas globais de auditoria e consultoria, presente em 156 países, promove em 2025 sua nova edição do programa Women Beyond Business. A iniciativa foi criada com o objetivo de conectar profissionais mulheres que ocupam posições de liderança a especialistas, conselheiras e executivas experientes, em um ambiente de troca técnica e enfrentamento de desafios reais de negócio.

O programa é composto por mentorias estruturadas, conduzidas por sócias da Grant Thornton, com encontros presenciais e virtuais. A proposta é abordar questões centrais do ambiente corporativo, com ênfase em:

Governança e compliance : gestão de riscos, auditoria, controles internos, prevenção de fraudes;

Gestão de crises e sustentabilidade : continuidade de negócios (PCN), regulação ESG, diversidade e estrutura organizacional;

Finanças e contabilidade : relatórios financeiros, indicadores, mercado de capitais, fundos, filantropia corporativa;

Tributário : reforma do consumo, planejamento, reorganizações e compliance tributário;

M&A e valuation : diligência, riscos e aspectos trabalhistas e tributários em processos de aquisição e fusão;

Marketing e reputação corporativa: branding e posicionamento institucional.

A edição atual contempla, ainda, uma série de encontros com CEOs e conselheiras de organizações atuantes no Brasil e no exterior, visando criar conexões de alto nível entre as mentoradas e líderes em atividade.

Nesta edição, Ieda Harika, Head de Energia da Elevar Energia, foi selecionada para integrar o grupo de mentoradas. Sua atuação está relacionada a temas de governança, regulação e estratégias aplicadas ao setor elétrico. Participará de mentorias voltadas à análise e enfrentamento de desafios específicos em seu campo de atuação.

A participação no Women Beyond Business inclui acesso a eventos exclusivos da Grant Thornton Brasil, além da inserção em uma rede nacional de colaboração entre executivas de diversos segmentos. O foco é compartilhar conhecimento prático, fortalecer decisões estratégicas e ampliar a presença de profissionais mulheres em temas centrais da dinâmica empresarial.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa.

Website: http://www.gt-brasil.com/wbb