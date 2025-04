Summit Direito da Saúde reúne líderes do setor em São Paulo

Nos dias 16 e 17 de maio de 2025, São Paulo será palco do Summit Direito da Saúde, uma experiência imersiva a profissionais da área. O evento, realizado de forma presencial no bairro da Liberdade, reunirá profissionais do Direito e da área da saúde em dois dias de imersão com foco na atuação prática e estratégica.

Segundo os organizadores, o Summit Direito da Saúde vai além de um curso tradicional, oferecendo troca de vivências reais, aprofundamento técnico e foco na aplicação prática dos conhecimentos. A organização do evento destaca que o objetivo é abrir novas possibilidades de atuação aos participantes.

O Summit Direito da Saúde 2025 é voltado a advogados, estudantes e profissionais que atuam ou desejam ingressar no ramo do Direito Médico e da Saúde. A programação vai combinar teoria e prática, com palestras e painéis temáticos ministrados por especialistas de diferentes áreas, além de momentos de networking.

A imersão é comandada pelo advogado especialista em planos de saúde, Elton Fernandes, que também é professor em cursos de pós-graduação em Direito da Saúde em instituições como a Universidade de São Paulo (USP) e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

“São quase vinte anos de advocacia e dez como professor de Direito. Sentia falta de entregar para a advocacia uma reflexão que vá além das questões jurídicas e possa ajudar a classe a refletir que um escritório precisa ser tratado desde o início como um negócio”, explica Elton Fernandes.

Programação com foco em conteúdo estratégico

Os organizadores do Summit Direito da Saúde afirmam que, durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a conteúdos estratégicos que abordam desde o reajuste de planos de saúde até a gestão de escritórios e o uso de inteligência artificial (IA) na prática jurídica.

A programação do evento inclui a análise das implicações legais dos reajustes dos planos de saúde e estratégias de atuação para defender clientes frente a aumentos considerados abusivos. Os participantes também aprenderão sobre o uso ético das redes sociais para fortalecer a imagem profissional e atrair novos clientes.

Além disso, haverá palestras sobre a utilização de diferentes níveis de evidência para fortalecer argumentos jurídicos, tendências e oportunidades para otimizar o trabalho jurídico por meio de tecnologias emergentes, fundamentos para atuação em ações judiciais na área e estratégias para melhorar a organização e eficiência do atendimento.

Especialistas das áreas Médica e Jurídica também participarão do evento, trazendo a análise de casos complexos e perícias médicas.

“O exercício da advocacia é solitário e os profissionais sentem falta de discutir questões com quem está vivendo as mesmas dores e angústias. O objetivo é expandir os horizontes e encurtar o caminho para resolver alguns dos problemas mais comuns do advogado empreendedor”, afirma o professor de Direito.

Palestrantes de diferentes áreas

Diretor do Summit Direito da Saúde, Elton Fernandes formou mais de 1.500 alunos ao longo de sua trajetória. Ele tem experiência em mais de 12.000 processos judiciais como advogado e é autor do Manual de Direito da Saúde Suplementar.

O evento também contará com a presença de Marcos Coltri, mestre pela UNICAMP e especialista em Direito Médico e Odontológico pela USP de Ribeirão Preto. Coltri é autor do livro Código de Ética Médica Comentado, coordenador de curso na EPD e professor convidado da Universidade de Coimbra. De acordo com a organização do evento, ele também atua como mentor de médicos e advogados, tendo formado mais de 2.500 alunos.

Entre os nomes confirmados para as palestras, estão Alexandre Muñoz, juiz de Direito em São Paulo e coordenador de cursos de pós-graduação em Direito Médico e Bioética; Débora Vanessa Caús Brandão, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca e doutora em Direito pela Universidade de Bolonha; e Vivam Spina, médica perita nos tribunais de São Paulo e Pernambuco, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, com mestrado pela Unifesp.

Também são nomes confirmados para as palestras: Laura Zandavalle, advogada e especialista em inteligência artificial aplicada ao Direito, criadora do método "Advogado Digital" e do ChatGPT para advogados; Fábio Tadeu Panza, especialista em perícias médicas e membro de comitês técnicos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) e da Associação Médica Brasileira (AMB); e Rafa Zangari, estrategista digital de conteúdos para Instagram.

O evento contará, ainda, com a presença de Lyra Libero, consultora de marketing digital e especialista em TikTok, com experiência em estratégias de conteúdo para marcas e profissionais; Sabrina Castelo Branco, consultora em arquétipos de marca e posicionamento profissional; Natália Pimentel, especialista em gestão de escritório e prospecção de clientes; Edivane Bastos, defensora pública de Pernambuco e criadora do canal “Vencendo os Planos de Saúde”; e Aline Rodrigues, mentora em marketing jurídico e especialista em conteúdo estratégico para advogados.

Como participar do Summit Direito da Saúde

O Summit Direito da Saúde acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, das 8h30 às 19h, na Avenida da Liberdade, 532, em São Paulo. O evento oferece três categorias de ingresso, com descontos progressivos para inscrições antecipadas e vagas limitadas. Os interessados devem verificar a disponibilidade, já que a maioria das categorias está com mais de 90% das vagas preenchidas.

O Ingresso White inclui coffee break, kit boas-vindas, certificado, networking e acesso às fotos profissionais do evento. Já o Ingresso Blue tem todos os benefícios do White, mais dez fotos tratadas para uso em sites e redes sociais. Por fim, o Ingresso Black inclui, além de todos os itens anteriores, um jantar exclusivo com palestrantes e convidados, em um Meet & Greet realizado no Espaço Blend 554.

Website: https://www.eltonfernandes.com.br/