Fiserv registra resultados positivos no 1T2025

A Fiserv anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025. A receita GAAP da empresa aumentou 5%, totalizando US $5,13 bilhões no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, com crescimento de 5% no segmento de soluções para comerciantes e 6% no segmento de soluções financeiras.

O lucro por ação (EPS), GAAP foi de US $1,51 no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A margem operacional GAAP foi de 27,2% no primeiro trimestre de 2025, comparada a 24,2% no primeiro trimestre de 2024. A margem operacional GAAP foi de 34,2% no segmento de soluções para comerciantes e 47,5% no segmento de soluções financeiras no primeiro trimestre de 2025, comparada a 34,1% e 44,1% no primeiro trimestre de 2024, respectivamente. O fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de US $648 milhões no primeiro trimestre de 2025, em comparação com US $831 milhões no mesmo período do ano anterior.

Resultados não-GAAP do primeiro trimestre de 2025 e informações adicionais

A receita ajustada aumentou 5%, totalizando US $4,79 bilhões no primeiro trimestre de 2025.

O crescimento orgânico da receita foi de 7%, liderado por 8% de crescimento no segmento de soluções para estabelecimentos comerciais e 6% no segmento de soluções financeiras.

O EPS ajustado aumentou 14%, totalizando US $2,14 no primeiro trimestre de 2025.

A margem operacional ajustada aumentou 200 pontos-base, chegando a 37,8%.

A empresa recomprou 9,7 milhões de ações ordinárias por US $2,2 bilhões.

Além disso, a Fiserv concluiu aquisições estratégicas em março e abril, incluindo a compra de empresas no Canadá, Holanda, Austrália e Brasil.

Perspectivas para 2025

A empresa mantém sua previsão de crescimento orgânico da receita de 10% a 12% e EPS ajustado de US $10,10 a US $10,30, representando um crescimento de 15% a 17%.

“Começamos bem o ano de 2025 com uma série de grandes conquistas de clientes, quatro aquisições estratégicas e um foco na execução e no crescimento”, disse Mike Lyons, Presidente e futuro CEO da Fiserv. “Estamos mantendo nossa orientação para 2025, com uma aceleração prevista na segunda metade do ano, refletindo o cronograma de nossas iniciativas estratégicas principais.”

