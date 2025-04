Com saldo positivo, Bancorbrás encerra presença na WTM Latin America de 2025

A WTM Latin America é considerada um dos principais eventos B2B de turismo da América Latina e reúne os principais players da área. E por mais um ano consecutivo, a Operadora de Turismo Bancorbrás esteve presente na feira, apresentando novidades e soluções para o setor. Ao longo dos três dias, a equipe de 20 especialistas em turismo atendeu cerca de 200 pessoas entre agentes de viagem, companhias aéreas, receptivos, locadoras de carros, DMC’s (Destination Management Company) e meios de hospedagens. Entre os dias 14 e 16 de abril, estiveram presentes representantes da Operadora de Turismo Bancorbrás, da Zarpo e Trib Pass.

Com mais de 42 anos de experiência na área, a Operadora de Turismo Bancorbrás levou para a WTM os seus principais produtos e serviços. O destaque ficou para os pacotes de viagens focados no tradicional turismo religioso que irão levar os turistas para as festividades do Jubileu da igreja católica, em Roma, na Itália, e também para locais como Aparecida do Norte, em São Paulo, e para o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e para destinos como Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e Florianópolis (SC).

A empresa também consolidou a sua participação com resultados positivos dentro do turismo corporativo. Apenas no último ano, a Bancorbrás registrou um aumento de 6,23% nas emissões, em comparação com 2023. Além disso, também apresentou oficialmente o Trib Pass. O novo produto oferece um clube de viagens para organizações e atua como um benefício flexível, sendo uma opção de programa de reconhecimento para colaboradores e como uma forma de premiação para empresas.

Em 2025, a empresa retornou a WTM estreando a logomarca da Operadora de Turismo Bancorbrás. A nova identidade visual faz parte da estratégia de multimarcas do Grupo Bancorbrás e vem mais sólida e sóbria, buscando garantir reconhecimento e reforçar sua credibilidade no mercado turístico.

Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora de Turismo Bancorbrás, destaca que a WTM é sempre uma excelente oportunidade para a empresa fortalecer o seu posicionamento frente aos parceiros. “Para 2025, estamos nos especializando ainda mais em produtos que exigem um cuidado especial e um conhecimento maior por parte da nossa equipe”, afirma. “Queremos aprimorar a qualidade das experiências de viagem e com isso estamos conectados e atentos às tendências e novidades do mercado”.