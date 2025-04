Mangueiras industriais devem seguir critérios técnicos em processos de risco

A escolha adequada de mangueiras industriais é essencial para garantir a segurança e eficiência em processos que envolvem transporte de fluidos sob altas pressões, temperaturas elevadas ou produtos quimicamente agressivos. O dimensionamento incorreto pode comprometer a integridade de equipamentos e representar riscos à saúde e ao meio ambiente.

As indústrias que operam em segmentos como químico, petroquímico, alimentício e farmacêutico precisam adotar critérios técnicos rigorosos ao selecionar mangueiras para suas operações. De acordo com a norma ISO 8330:2014, fatores como pressão de trabalho, temperatura de operação, tipo de fluido transportado e frequência de uso devem ser considerados no processo de especificação.

A Maxxflex, empresa especializada na fabricação de mangueiras industriais, destaca que a compatibilidade química entre o fluido transportado e os materiais internos da mangueira é um dos principais pontos a serem analisados. A tabela de compatibilidade química da Cole-Parmer é utilizada como referência técnica nesse processo.

Além disso, é fundamental verificar o raio mínimo de curvatura e o tipo de conexão necessária. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), equipamentos que operam com pressão elevada devem atender a requisitos de segurança previstos em normas regulamentadoras, como a NR-13, que trata de vasos de pressão e sistemas pressurizados.

A seleção de mangueiras também deve levar em conta a resistência ao desgaste e à abrasão, especialmente em operações com transporte de materiais sólidos ou granulados. Soluções com reforço têxtil ou metálico podem ser aplicadas conforme as exigências do ambiente de trabalho.

A aplicação de critérios técnicos adequados na seleção de mangueiras pode contribuir para a durabilidade dos sistemas, evita paradas imprevistas e reduz o risco de acidentes operacionais. O uso de ferramentas de especificação técnica, alinhadas a normas reconhecidas, pode oferecer maior confiabilidade ao processo produtivo.

