Frotas adotam novas estratégias de mobilidade

De acordo com o último levantamento realizado pela Mordor Intelligence, o mercado global de gestão de frotas deverá movimentar US$ 52,36 bilhões até 2029, registrando um crescimento médio anual de mais de 16,4% durante o período. Entre os vetores de crescimento, a pesquisa destaca a ascensão de novas tecnologias e a formação de novos modelos de negócio no setor.



Com a popularização e a modernização das soluções, as ferramentas de gerenciamento de mobilidade passaram a ocupar um papel central em projetos de redução de despesas e aumento de eficiência operacional. Mais do que cálculos básicos de manutenção e abastecimento de veículos, os planejamentos de profissionais do segmento tornaram-se cada vez mais orientados pela visão sistêmica dos impactos gerados em diversas pontas do negócio.



Na visão de Patrícia Lopes, diretora de operações da Ayvens, a elaboração de novas estratégias inclui fatores como potencial de depreciação, sinistralidade, formação de equipes especializadas e análises preditivas. “Existe uma série de itens que nem sempre são considerados nas primeiras análises de gestores. É preciso adotar uma visão abrangente para ter um diagnóstico mais preciso sobre processos e estruturas de custos”, afirma.



Monitoramento e integração



Entre os principais indicadores de performance (KPIs) que devem ser contemplados nesse tipo de análise, está a redução de custos de manutenção e revisões periódicas. A tomada de decisões a partir de bases históricas de dados é outra maneira eficiente de se antecipar a gargalos operacionais e financeiros. “Além de ajudar a mapear o comportamento da frota ao longo do tempo, esse tipo de abordagem permite que os gestores projetem impactos e resultados em diversas pontas da operação”, diz Lopes.



A integração de times multidisciplinares e transversais é outro ponto destacado pela executiva. “É preciso criar um fluxo logístico que conecte todas as áreas envolvidas no gerenciamento de frotas, do time de relacionamento com as montadoras aos departamentos de compras e faturamento”, afirma.

ESG (Ambiental, Social e Governança)



Além da redução direta da pegada de carbono e da gestão de resíduos, o planejamento de sustentabilidade pelas práticas de ESG deve levar em conta, por exemplo, processos realizados na gestão de oficinas, como descartes de pneus e consumo consciente de energia. O uso de veículos elétricos é outro movimento que vem se destacando nesse novo panorama de conscientização — com mais de 500 mil veículos terceirizados de múltiplas marcas em todo o mundo, a Ayvens possui atualmente uma das maiores frotas de eletrificados do mundo.



“O compromisso com a sustentabilidade é um movimento que estará cada vez mais relacionado à competitividade e à própria capacidade de atuação no setor. Por isso, é importante buscar parceiros que tenham esse olhar e que ajudem a fomentar novos modelos de negócio no mundo da mobilidade”, conclui Patrícia.



Sobre a Ayvens

A Ayvens fornece serviços completos de terceirização, gestão de frotas, serviços de assinatura flexíveis e soluções de multi mobilidade para médias e grandes empresas. Possui mais de 14.500 funcionários em 42 países, 3,3 milhões de veículos e uma das maiores frotas de veículos elétricos multimarcas do mundo. A empresa está listada no Compartimento A da Euronext Paris (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). O Grupo Societe Generale é o acionista majoritário da Ayvens.

Website: http://www.ayvens.com.br