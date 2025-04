Mercado imobiliário de SP mantém ritmo em fevereiro de 2025

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo manteve seu dinamismo em fevereiro de 2025, conforme revelado pela Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) do Secovi-SP. No segundo mês do ano, foram lançadas 10.564 unidades residenciais novas e comercializadas 10.401 unidades, demonstrando a continuidade do aquecimento observado no setor.

No acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro, as vendas totalizaram 108,3 mil unidades, refletindo a força do mercado mesmo diante de desafios econômicos. Já a oferta disponível para venda na capital paulista atingiu 60,7 mil unidades em fevereiro, indicando uma ampla gama de opções para os compradores.

Segundo Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, esse volume expressivo é resultado direto da combinação entre incentivos ao crédito, digitalização dos processos de compra e a diversificação de tipologias ofertadas na cidade. "O incentivo do governo com o Programa Minha Casa Minha Vida, que recentemente aumentou o teto do valor do imóvel na faixa 3, tem impulsionado as vendas como pode ser visto na pesquisa. Isso tem encorajado o mercado para lançar mais produtos, em diversas localidades".

Entre os imóveis mais procurados, destacam-se os de dois dormitórios, que continuam sendo os preferidos dos compradores. A faixa de preço de até R$ 264 mil liderou os lançamentos do mês, com uma significativa participação nas novas unidades ofertadas.?

A dinâmica do mercado também é evidente na variedade de opções, incluindo apartamentos na planta, prontos para morar e em construção, atendendo a variados perfis de consumidores. Aplicativos e sites especializados visam garantir o acesso a essas opções, permitindo que os interessados encontrem imóveis que se adequem às suas necessidades e preferências.?

Para Machado, o comportamento de compra atual revela uma mudança no perfil do consumidor. "Devido ao aumento de oferta de produtos, em especial os de dois dormitórios, o processo de escolha de imóvel ideal passa por vários critérios, como a proximidade de metrô, da abundância de oferta de comércio e serviços de cada região, além das questões específicas de cada imóvel. É aí que a nossa estratégia de apresentação das diversas opções para cada cliente se torna mais forte e assertiva, facilitando o processo de busca do imóvel ideal".

A pesquisa da Secovi-SP demonstra ainda que o mercado imobiliário paulistano segue resiliente e adaptável em 2025, respondendo às demandas dos consumidores e às tendências econômicas atuais. "Esse cenário também se reflete na forma como as pessoas buscam por imóveis, cada vez mais recorrendo a plataformas digitais, que reúne opções atualizadas de empreendimentos em diversas regiões da cidade", finaliza Machado.

